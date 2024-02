Vasco x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Domingo é de Clássico dos Milhões, no Maracanã. Às 19h (de Brasília) jogam Vasco e Flamengo, pela sexta rodada do Cariocão. Com menos dois jogos, e oito pontos, o Rubro-Negro precisa vencer para manter, em pontos perdidos, uma distância pequena para o líder Fluminense. O Vasco tem os mesmos oito pontos, mas cinco jogos e é bom ganhar os três pontos para não desgarrar do G4. Para acompanhar esta partida, clique na arte abaixo e acompnahe a cobertura-raiz da Voz do Esporte. O início da transmissão será às 17h30, com um pré-jogo completo, com as principais notícias do clássico e de tudo o que rola no futebol brasileiro. O comando e, também, a narração, é de Ennio Ricanelo.