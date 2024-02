Tempo real: Palmeiras x São Paulo, Supercopa do Brasil

Palmeiras e São Paulo disputam o caneco da Supercopa-2024 - (crédito: Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Jogada10 Jogada10

Acompanhe aqui no Jogada10, o Tempo Real de Palmeiras x São Paulo. E confira a cobertura especial da Voz do Esporte, com o pré-jogo, a narração e o pós-jogo deste Choque-Rei histórico.

14h50 – Veja no vídeo abaixo. Rolou uma confusão quando um carro com palmeirenses passou na área da torcida do São Paulo no Mineirão

14h40 – Mineirão começa a receber os torcedores de Palmeiras e São Paulo para o jogaço que vale o primeiro caneco da temporada de 2024.

Como Palmeiras e São Paulo chegaram até a Supercopa!

O Palmeiras chega nesta decisão por ser o campeão do Brasileirão-2023.

O São Paulo chega nesta decisão por ser o campeão da Copa do Brasil-2023. Na final, bateu o Flamengo.

Supercopa com homenagens a Zagallo e Pelé

14h30 – A CBF programou uma homenagem especial a Zagallo e Pelé antes da decisão entre Palmeiras e São Paulo.

Rolou uma confusão na noite deste sábado envolvendo um torcedor do São Paulo. Quando o ônibus do Palmeiras passou em frente ao hotel que o São Paulo se concentra este arruaceiro jogou uma garrafa em direção ao veículo. Já foi identificado e detido

14h28 – O Palmeiras vem ganhando tudo na Era Abel e quatro jogadores, caso vença o título neste domingo, se juntam a Dudu como os maiores campeões na história. Confira aqui.

Thiago Carpini vem mostrando bons resultados neste início de trabalho. E ele, que assumiu a vaga de Dorival Jr, pode alcançar uma marca histórica.

14h25 – Quem saber tudo sobre a Supercopa? Campeões, títulos, história? Clique aqui

Torcida marca presença

14h21 – E nação são-paulina também marca presença no palco da decisão. Aliás. Eles fizeram uma grande festa na chegada do elenco em Belo Horizonte.

14h20 – Tem torcedor palmeirense dizendo que o maior rival do Alviverde é o São Paulo e não o Corinthians

14h15 – O São Paulo quer mostrar que, quando é decisão, leva a melhor sobre o Verdão. E na Era Abel Ferreira, o Tricolor é o time que mais venceu os palmeirenses. Quer saber mais detalhes desta história? Clique aqui.

Começamos aqui o tempo real da final da Supercopa do Brasil, quie rola neste domingo (4/2), no Mineirão. O bicampeão brasileiro Palmeiras busca o segundo caneco seguido. Mas o São Paulo, campeão da Copa do Brasil entra motivado.

