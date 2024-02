Princípio de confusão esquenta clima antes de decisão da Supercopa Rei

Principio de confusão agita pré-jogo da Supercopa Rei - (crédito: Foto: Felipe Camin / Jogada10 ) Jogada10 Jogada10

Palmeiras e São Paulo duelam neste domingo (04), às 16h, no Mineirão, pela grande decisão da Supercopa Rei do Brasil. A partida, além de reunir o campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil do ano passado, também serve como um grande teste para as torcidas. Afinal, pela primeira vez desde 2016, um clássico paulista terá a presença de torcedores de ambos os times no estádio.

Contudo, o teste não vem sendo aprovado até aqui em Belo Horizonte. Afinal, após um torcedor do São Paulo arremessar uma garrafa em direção ao ônibus dos jogadores do Palmeiras neste sábado (03), uma nova confusão aconteceu horas antes do embate.

Um carro com torcedores do Palmeiras passou em frente à torcida do São Paulo, horas antes do jogo. Os torcedores do Tricolor Paulista acabaram intimando os ocupantes do veículo. Um deles chegou a arremessar um copo em direção ao automóvel.

No entorno do estádio, barreiras com metros de distância separa são-paulinos e palmeirenses. Já dentro do Mineirão, existe uma grande divisória no meio das arquibancadas, evitando qualquer encontro entre os adeptos.

Aliás, a Supercopa Rei do Brasil é vista como um grande teste, que pode definir se existe a possibilidade de retorno da torcida visitante a clássicos no Estado de São Paulo. Além disso, uma semana antes da final, membros da torcida organizada de Palmeiras e São Paulo se encontraram com a polícia responsável pela segurança da decisão. O objetivo era assegurar um jogo sem brigas na arquibancada.

