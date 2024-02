Palmeiras escalado para decisão contra o São Paulo. Confira!

Palmeiras escalado para decisão da Supercopa Rei - (crédito: CESAR GRECO) Jogada10 Jogada10

O Palmeiras está escalado sem surpresas para o duelo contra o São Paulo neste domingo (04), às 16h, no Mineirão, pela decisão da Supercopa Rei do Brasil. Apesar de alguma suspeita, o técnico Abel Ferreira decidiu manter Richard Ríos no time titular. Mesmo após grandes atuações do argentino Aníbal Moreno.

Assim, Richard Ríos e Zé Rafael seguem fazendo dupla no meio de campo. Além disso, Marcos Rocha venceu a concorrência com Luan e vai atuar como terceiro zagueiro, ao lado de Gustavo Gómez e Murilo.

Por fim, Mayke segue atuando como ponta-direita. O jogador atuará novamente no setor ofensivo ao lado de Rony e Flaco López. Aliás, vale ressaltar o bom momento do centroavante argentino, que marcou dois gols nas últimas duas partidas.

Assim, o Palmeiras que encara o São Paulo é: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez e Murilo; Mayke, Zé Rafael, Richard Ríos, Raphael Veiga e Piquerez; Rony e Flaco López.

