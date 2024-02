Com gol brasileiro, Arsenal derrota líder e põe fogo no Inglês

Gabriel Magalhães (de vermelho) luta pela bola contra Luis Díaz, fera do Liverpool - (crédito: Foto: Ian Kington via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Arsenal conseguiu um excpecional resultado neste domingo (4/2) pela 23ª rodada da Premier League. Assim, em seus domínios, no Emirates Stadium, derrotou o Liverpool por 3 a 1. O jogo foi equilibrado e tenso, mas terminou com a vitória justa do time da casa. Os Gunners saíram na frente com gol de Saka, mas cederam o empate para os visitantes ainda no primeiro tempo, num gol contra de Gabriel Magalhães. No segundo tempo, o brasileiro Gabriel Martinelli e o belga Trossard fizeram os outros dois gols do Arsenal.

Com a vitória, o Arsenal coloca fogo no campeonato. Afinal, foi aos 49 pontos, em segundo lugar. Assim, apenas dois atrás do líder Liverpool. E vale lembrar que o Manchester City, que tem 46 pontos, em terceiro lugar, tem dois jogos a menos. Ou seja, caso vença esses jogos em atraso, é o City, atual tricampeão, que assume a liderança.

Primeiro tempo excelente

O Arsenal, jogando em seus domínios, tratou de buscar o jogo, forçando o ataque pela esquerda e sempre perigoso. Aos 14 minutos, chegou ao gol. Havertz recebeu no meio de campo, avançou e chutou para a defesa parcial de Alisson, o goleiro brasileiro. Na sobra, Saka mandou para a rede.

Apesar da vantagem, o Arsenal seguiu mais perigoso ofensivamente, embora o Liverpool tivesse a bola. Porém, estava muito ineficaz nas finalizações. Assim, acertou apenas uma durante todo o primeiro tempo. E foi justamente o gol de empate, já nos acréscimos, aos 48 minutos. Luis Diáz avançou pela direita e, mesmo sob marcação, chutou. O zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães tentou salvar e fez contra.

Arsenal garante os três pontos

Na etapa final, o jogo manteve o panorama: bastante movimento, o Liverpool com a bola e o Arsenal mais efetivo no ataque. Exemplo disso é que o jogo terminou com os Reds com 57% de posse e o Arsenal com 14 finalizações contra 10 do rival. De tanto tentar, o time da casa chegou ao gol numa bela trama que terminou com a conclusão de Gabriel Martinelli aos 22 minutos. Nos acréscimos, veio o terceiro gol do Arsenal. Trossard fez uma bela jogada pela esquerda, driblando Gapko, entrando na área e tocando por baixo do goleiro Alisson. Àquela altura, o Liverpool estava com 10 , pois o zagueiro Konaté havia sido expulso aos 43 minutos.

