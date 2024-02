Brasil x Paraguai: onde assistir e escalações

Brasil encara o Paraguai nesta segunda-feira - (crédito: Foto: Joilson Marconne/CBF) Jogada10 Jogada10

A Seleção Brasileira entra em campo nesta segunda-feira (5), pelo quadrangular final do Torneio Pré-Olímpico. O time de Ramon Menezes encara o Paraguai às 17h (de Brasília), no Estádio Brígido Iriarte, na cidade de Caracas, na Venezuela.

A Canarinho encerrou a primeira fase na liderança do Grupo A, com nove pontos. Aliás, com a melhor campanha desta etapa, já que a Argentina, que ficou na ponta do Grupo B, fez oito pontos. Em resumo, o Brasil teve três vitórias e uma derrota até aqui.

No quadrangular final, os dois primeiros colocados se classificarão para as Olímpiadas de Paris. Após a partida contra o Paraguai, a Seleção terá pela frente a Venezuela e a Argentina.

Onde assistir

O SporTV transmite a partida entre Brasil e Paraguai.

Após escalar a Canarinho com reservas na derrota para a Venezuela, o técnico Ramon Menezes mandará a campo o que há de melhor em sua equipe.

Dessa forma, o Brasil deve entrar em campo com: Mycael; Marlon Gomes, Arthur Chaves, Michel e Kaiki Bruno; Bruno Gomes e Andrey Santos e Guilherme Biro; Marquinhos, John Kennedy e Endrick.

Assim como o Brasil, o Paraguai, do técnico Carlos Saguier, também vem de derrota. Perdeu para o Chile por 2 a 1. Mas, também não entrou em campo com força máxima, diferentemente do que fará nesta segunda.

O Paraguai deve iniciar a partida com: Ángel González; Alan Núñez, Ronaldo De Jesús, Gilberto Flores, Dani Rivas; Fabrizio Peralta, Wilder Viera, Enso González; Iván Leguizamón; Marcelo Pérez e Marcelo Fernandez.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.