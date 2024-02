Copa 2026: abertura será na Cidade do México e a final em Nova York

A Fifa divulgou neste domingo o calendário da Copa do Mundo de 2026. Pela primeira vez, o torneio será disputado em três sedes — Canadá, Estados Unidos e México — e por 48 seleções, um aumento de 16 países em relação ao formato de disputa no período de 1998 a 2022. O primeiro dos 104 jogos da competição será em 11 de junho de 2026 no lendário Estádio Azteca, na Cidade do México. A decisão será em 19 de julho, em Nova York. A cidade venceu a disputa com Dallas e Los Angeles para abrigar a decisão. Há 30 anos, San Francisco abrigou a conquista do tetra do Brasil contra a Itália, nos pênaltis, em 1994.

A Cidade do Mécico recebeu as decisões de 1970 e de 1986 vencidas, respectivamente, por Brasil e Argentina, e se tornará a primeira a abrigar três partidas de abertura da Copa em quase 100 anos de histórias. A seleção mexicana abrirá o evento contra um adversário a ser definido no sorteio da fase de grupos. Nova York/New Jersey receberam a decisão da Copa América Centenário em 2016. Agora, terão a honra de hospedar a final do Mundial.

No dia seguinte à abertura, o primeiro jogo no Canadá será realizado em Toronto. O pontapé inicial nos Estados Unidos terá como palco Los Angeles. O presidente Gianni Infantino comunicou Miami como palco da decisão do terceiro lugar. Dallas é a cidade com mais partidas. Nove confrontos passarão pela moderna metrópole do norte do Texas.

A primeira Copa em três sedes será disputada em 16 sedes diferentes: Nova York/New Jersey, Dallas, Kansas City, Houston, Atlanta, Los Angeles, Philadelphia, Seattle, San Francisco, Boston e Miami, nos Estados Unidos; Toronto e Vancouver, no Canadá; e Cidade do México, Monterrey e Guadalajara, no México.