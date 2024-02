Torcedores de Flamengo e Vasco brigam no Maracanã

Torcedores de Flamengo e Vasco entraram em confronto nos arredores do Maracanã - Foto Lucas Bayer / Jogada10 - (crédito: Foto Lucas Bayer / Jogada10) Jogada10 Jogada10

A violência entre torcedores de Flamengo e Vasco deu o tom do pré-jogo no entorno do Maracanã. Na tarde deste domingo, antes de as equipes entrarem em campo para o clássico, válido pela sexta rodada do Campeonato Carioca, diversos tumultos, em menor e em maior proporção, aconteceram nos arredores do estádio.

No maior deles, torcedores do Vasco desciam a rampa da Uerj cantando músicas exaltando o clube. Lá embaixo, porém, rubro-negros de torcidas organizadas faziam o mesmo. Quando os vascaínos terminaram de descer, o confronto aconteceu.

Confusões são registradas antes do clássico no Maracanã pic.twitter.com/fD96c9a2kE — Jogada 10 (@PortalJogada10) February 4, 2024

Policia militar acaba com a briga entre torcedores

Pela gravidade e para evitar que o tumulto se generalizasse, a Polícia Militar agiu com veemência, usando bombas de efeito moral e tiros de bala de borracha. Por fim, um torcedor foi preso e encaminhado para o Jecrim (Juizado Especial Criminal).

Esta, contudo, não é a única briga que ocorreu nos arredores do Maracanã. Vários confrontos em menor escala aconteceram, tanto entre rubro-negros e vascaínos quanto apenas entre flamenguistas.

Brigas no entorno do Maracanã antes de Vasco x Flamengo pic.twitter.com/xz4hGjJOA5 — Jogada 10 (@PortalJogada10) February 4, 2024

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.