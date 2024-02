Fluminense empata com o Boavista, mas segue líder do Carioca

Fluminense tropeça no Boavista e agora faz contas para ser campeão da Taça Guanabara - (crédito: Foto: Divulgação/ Fluminense) Jogada10 Jogada10

Em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Carioca, o Fluminense visitou e empatou com o Boavista em 2 a 2, na tarde deste domingo (04). Lelê e Rafael João Neto marcaram para o Tricolor, enquanto Matheus Lucas fez os tentos do time da casa. O time comandado por Fernando Diniz, aliás, jogou com reservas.

Com o resultado, o Fluminense segue invicto e líder do Carioca, com 14 pontos. Dessa forma, é seguido de perto por Botafogo, Nova Iguaçu e pelo próprio Boavista, que somam 11, 11 e 10, respectivamente. Todos, inclusive, já fizeram os seis jogos na rodada. Curiosamente, todos empataram em 2 a 2, uma vez que Bota e Nova também teve este placar, no último sábado (03). Depois, aparecem Madureira (09), Flamengo (08), Vasco (08), Portuguesa (07) e Volta Redonda (07). Esses cinco, contudo, ainda não jogaram na rodada.

Lelê abre o placar, mas Fluminense cede a virada

O Fluminense começou bem melhor, com Isaac e Terans cruzando, mas com ninguém alcançando. Aos 8, enfim, deu certo, afinal, Justen cruzou na medida para Lelê. O centroavante, por sua vez, limpou a marcação e chutou no canto do goleiro André Luiz. Dessa forma, foi um belo gol em Saquarema.

Apesar da empolgação inicial, o Fluminense caiu demais de rendimento e viu o Boavista empatar. Aos 11, Matheus Alessandro cruzou na medida para Matheus Lucas marcar praticamente embaixo das redes. A assistente Juliana Martins Gomes deu impedimento, mas o VAR interveio, e o gol foi confirmado. Aos 18, apenas cinco minutos após a confirmação, Matheus Lucas recebeu no meio-campo, arrancou bonito e chutou na saída de Felipe Alves. Novamente, o árbitro de vídeo precisou intervir para confirmar o gol.

O Boavista, então, recuou, enquanto o Fluminense passou a atacar, mas esbarrava na falta de criação. Dessa forma, o jogo caiu bastante em qualidade técnica, mas o Tricolor ainda viu Lelê dar uma cabeçada, mas sem levar perigo.

A segunda etapa começou com quase gol do Boavista, afinal, Crystopher chutou, Felipe Alves deu rebote, Ryan chutou, e o goleiro defendeu novamente. Pouco depois, a parceria que gerou o primeiro gol do Boavista deu resultado novamente, afinal, Matheus Alessandro invadiu a área procurando Matheus Lucas. No entanto, desta vez, o centroavante não alcançou.

O Fluminense respondeu com bela jogada de Kauã Lucas, que arrancou pela lateral, invadiu a área e exigiu linda defesa de André Luiz. No final da partida, o Fluminense, enfim, empatou. Aos 38, Rafael Monteiro cruzou, e a bola sobrou para João Neto dar números finais.

Próximos compromissos

O Fluminense agora recebe o Sampaio Corrêa, na próxima quinta-feira (08), às 21h30. Já o Boavista encara, novamente em casa, a Portuguesa, no dia seguinte (09).

BOAVISTA X FLUMINENSE

Sexta rodada do Campeonato Carioca

Data e hora: 04 de fevereiro de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema (RJ)

Gols: Lelê, aos 08’/1ºT (0-1); Matheus Lucas, aos 11’/1ºT (1-1) e aos 18’/1ºT (2-1); João Neto, aos 38’/1ºT (2-2)

BOAVISTA: André Luiz; Pablo Maldini, Léo Sheldon, Mizael Sadoque e Alyson; William Oliveira, Ryan Guilherme (Léo Costa, aos 20’/2ºT) e Crystopher; Jeffinho, Matheus Alessandro e Matheus Lucas (Gabriel Conceição, aos 20’/2ºT) . Técnico: Filipe Cândido

FLUMINENSE: Felipe Alves; Justen (Kauã Elias – Intervalo), Antônio Carlos, David Braz e Diogo Barbosa; Felipe Andrade, Daniel e Terans; Yony (João Neto – Intervalo), Isaac e Lelê Técnico: Fernando Diniz

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Auxiliares: Rafael Sepeda de Souza e Juliana Martins Souza

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Cartão Amarelo: Léo Sheldon (BOA)

Cartão Vermelho:

