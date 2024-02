Abel Ferreira elogia São Paulo e protege Weverton

Abel observa a truncada final da Supercopa, decidida nos pênaltis a favor do São Paulo - (crédito: Foto: Staff Images / CBF) Jogada10 Jogada10

Derrotado pelo São Paulo nos pênaltis, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira fez questão de elogiar o seu rival durante a coletiva. Mas disse que seu time mereceia ter saído de campo com o título da Supercopa, pois o Alviverde foi superior em campo.

“Fomos melhores e tivemos as melhores oportunidades. Mas não fomos tão competentes nos pênaltis. Dou parabéns ao São Paulo”, disse, para concluir que tem que a valorização é possível quando há respeito entre os adversários.

“Fico muito chateado quando perco. Mas ninguém gosta de perder. O comportamento deles (do São Paulo) foi espetacular, seu treinador, seus jogadores, seu diretor, e é assim que tem que ser. O jogo único premiou o trabalho das duas equipes que fizeram um bom trabalho no ano anterior. Eles foram mais competentes nos pênaltis. De novo, parabéns para eles”.

Abel toma as dores de Weverton

O treinador palmeirense só ficou chateado com o comprtamento de alguns torcedores que criticaram Weverton, goleiro que tem a fama de não defender pênaltis. Afinal, foi o que mais uma vez aconteceu (o Palmeiras perdeu por 4 a 2, com o São Paulo acertando todas as cobranças). Abel deixou subentendido que não dá para esquecer que foi uma defesa de Weverton contra o Botafogo que motivou a reação que levou o Palmeiras ao titulo brasileiro em 2023.

“Há torcedores emocionais com memória curta. Prefiro valorizar os torcedores que estão sempre conosco. Weverton também já agarrou pênalti. Nós o admiramos. É um líder a inspirar os jogadores”.

