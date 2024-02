Diniz admite desatenção, mas alerta: ‘Foco na Recopa’

Após o empate em 2 a 2 do Fluminense com o Boavista, neste domingo (04), o treinador Fernando Diniz admitiu que o Tricolor deixar a desejar em Bacaxá, Saquarema. Ele, inclusive, falou que o seu time esteve desatento. Mas ele também valorizou a raça dos atletas.

“O jogo em si, a equipe começou bem. Em cinco minutos de desatenção, colocamos o Boavista no jogo. Lutamos muito pelo empate, conseguimos merecidamente. Time insistiu até o final para conquistar a vitória, mas não foi possível”, começou Fernando Diniz.

Vale lembrar que o Fluminense de Fernando Diniz jogou com time reservas, afinal, os titulares ainda aperfeiçoam a parte física. Vale lembrar que eles voltaram aos treinos apenas no final de janeiro, uma vez que disputaram o Mundial de Clubes no últimos dias de 2023.

Além disso, o Fluminense também está focado em conquistar sua primeira Recopa Sul-Americana. Os dois jogos do campeão da Libertadores serão contra a LDU, vencedora da Sul-Americana, nos dias 22 e 29/02. Diniz, inclusive, reforçou que o foco do clube é a competição continental. Dessa forma, o Tricolor vai poupar em alguns jogos, mas sem citar quais.

“A gente vai seguir um cronograma, não vou adiantar nada. A gente tem algo na cabeça planejado para o time chegar em boas condições, principalmente para disputar a Recopa. E se possível a gente ter também o melhor time nos clássicos. Mas vamos avaliar e a prioridade, obviamente, nesse momento, a prioridade é a disputa da Recopa porque é a decisão mais próxima”, acrescentou Fernando Diniz.

Apesar do empate, o Fluminense segue invicto e líder do Campeonato Carioca. Afinal, após seis jogos, são 14 pontos. O Tricolor é seguido de perto pelo Botafogo, com 11. Curiosamente, o Clássico Vovô será disputado na última rodada, marcada para o primeiro final de semana de março.

