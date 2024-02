Carpini: ‘O título me coloca numa prateleira diferente’

Thiago Carpini vibra intensamente após a conquista de seu título mais importnate como técnico - (crédito: RUBENS CHIRI) Jogada10 Jogada10

Tiago Carpini era só sorriso na coletiva do São Paulo, neste domingo (4/2). Afinal, ele acabara de levar o Tricolor ao título da Supercopa do Brasil, no Mineirão, ao bater o Palmeiras, nos pênaltis, após 0 a 0 no tempo normal. O triunfo foi por 4 a 2, com o goleiro Rafael pegando duas cobranças, de Murilo e de Piquerez. Aliás, a entrevista demorou. Um pouco mais de uma hora após o time levantar a taça. E ainda precisou de uns minutos para a organização rearrumar a mesa após o tradicional banho de água gelada, levada pelos jogadores. Feliz como uma criança, Carpini celebrava o primeiro título num time de ponta. E lembrava que há bem pouco tempo lamentava uma eliminação num torneio local.

“Há 15 meses eu estava sendo eliminado de uma Copa Paulista, num jogo Água Santa contra o XV. Copa Paulista, que nem é Serie A, B, C ou D. Hoje vivo esse momento marcante em minha vida. Sei que um título com o São Paulo tem um peso diferente, me coloca numa prateleira diferente e aumenta a expectativa pelo meu trabalho. Mas eu me sinto preparado para esse desafio”, disse.

Carpini exalta trabalho de Dorival

Carpini disse que no São Paulo encontra todas as armas para o sucesso. Mas fez questão de lembrar que o trabalho de seu antecessor se tornou um facilitador.

“Só tenho de elogiar e agradecer a coragem do São Paulo em me dar a oportunidade. Mas sei da minha capaciadade. Estou num clube perfeito. O que o São Paulo tem de melhor são as pessoas. Um grupo fantástico. E quero compartilhar esse momento também ao Dorival Junior. Afinal, o que foi construído lá atrás por ele deu a oportunidace para esse momento que vivemos.

