Gabi admite pênalti mal batido e promete melhorar

Após perder um pênalti para o Flamengo nos acréscimos do segundo tempo do 0 a 0 com o Vasco, o atacante Gabigol reconheceu que não cobrou bem a penalidade. Além disso, o camisa 10 do Fla valorizou ter mais minutos em campo e também exaltou a defesa de Léo Jardim.

“Podia ter batido (o pênalti) um pouco mais forte. Foi um lance que ele (Leo Jardim, goleiro do Vasco) pôde ir muito bem. Fiquei feliz por ter jogado mais tempo”, comentou Gabigol, em entrevista ao “Premiere”.

Gabigol ainda aproveitou para minimizar o empate com o rival e o pênalti perdido. O atacante do Flamengo falou que ele e a equipe ainda estão no início de temporada. Vale lembrar que o atacante marcou um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, na última quarta-feira (30), também pelo Carioca. Desde então, ele não marcava desde agosto do ano passado.

"Precisamos melhorar, estamos no começo. Agora vamos ao próximo passo. Estou muito bem, estou muito feliz. Tenho melhorado bastante das dores que vinha sentido desde o ano passado. Estou me sentindo 100% (fisicamente). Temos muitos treinos, com jogos vamos melhorar o ritmo de jogo", acrescentou Gabigol. Com o resultado, Vasco e Flamengo continuam empatados na classificação, agora, com nove pontos, na sétima e sexta posições, respectivamente. O time de Tite ainda tem um jogo a menos no campeonato. Os quatro primeiros na tabela avançam às semifinais.