Saiba onde serão a abertura e a final da Copa de 2026

O estádio Metlife vai ser palco da final da Copa de 2026 - (crédito: Foto: Anthony Quintano wikimedia commons) Jogada10 Jogada10

A grande final da Copa do Mundo de 2026 vai ser no estádio Metlife, em Nova Jersey, na região metropolitana de Nova York, no dia 19 de julho. O anúncio foi feito pela Fifa, junto com outras informações sobre a competição, que começa no dia 11 de junho. Por sinal, ficou definido que a cerimônia de abertura, antecedendo o primeiro jogo, será no estádio Azteca, no México. O mesmo que foi palco das finais da Copa de 1970, em que o Brasil de Pelé e Cia foi campeão, e da Copa de 1986, em que o título ficou com a Argentina.

A Fifa também informou o calendário de jogos do Mundial que, em 2026, terá um número recorde de seleções: 48 em vez das 32 atuais. As equipes estarão em grupos de 12 na primeira fase da competição. Os dois melhores times de cada chave e os oito melhores terceiros colocados vão avançar para a segunda etapa. E, então, começará o mata-mata.

Ineditismos na Copa de 2026

Além do número de equipes, a Copa de 2026 terá outro ineditismo. Afinal, será a primeira envolvendo três países como sede: Estados Unidos, Canadá e México. Assim, para tentar reduzir os deslocamentos, a Fifa estabeleceu três regiões e cada seleção ficará concentrada em apenas uma delas durante a primeira fase. Dessa forma, os embates serão na Costa Oeste, Central e Costa Leste.

Ao todo, haverá jogos em estádios: 2 no Canadá, 11 nos EUA e 3 no México. A disputa do terceiro lugar será no Hard Rock, em Miami.

A partir das quartas de final, os jogos passarão a ser apenas nos Estados Unidos.

Os estádios da abertura e da final

O estádio Metlife é a casa do New York Jets e do New York Giants, times da Liga de Futebol Americano NFL. Inaugurado em 2010, ele substituiu o antigo Giants Stadium e tem capacidade para 82.500 torcedores.

O Estádio Azteca é bem mais antigo. Afinal, foi inagurado em 1966. Com o apelido de Colosso de Santa Ursula, a arena é a casa da Seleção Mexicana de Futebol e do Club América. Também já sediou jogos do Cruz Azul do Necaxa. Já teve capacidade para mais de 130 mil pessoas, mas, atualmente, comporta 87.523 torcedores.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook