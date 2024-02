Vini Jr sente dores, não joga, e Real Madrid fica no empate com Atlético

Brahim Díaz tem excelente aproveitado pelo Real Madrid na atual temporada - (crédito: AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Real Madrid e Atlético de Madrid ficaram no empate em 1 a 1 em clássico neste domingo (4), válido pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogo, disputado no Estádio Santiago Bernabéu, contou com um gol de Llorente para os Colchoneros nos acréscimos. O atacante Brahim Díaz, que entrou de última hora na vaga de Vini Jr, já havia aberto o placar aos 19 minutos da primeira etapa.

Confira a classificação de LaLiga

O brasileiro seria titular no duelo deste domingo, mas reclamou de dores na cervical nos minutos finais do aquecimento. O incômodo, aliás, já estava o incomodando no decorrer da semana. Ele não chegou a ser cortado da lista, mas ficou no banco de reservas. Participou, inclusive, de novo aquecimento na segunda etapa. Contudo, não entrou na partida.

O destaque ficou, portanto, com Brahim Díaz, eleito o melhor em campo. Ele soma 26 partidas no time merengue na temporada atual e foi titular 11 vezes. Teve participação direta em nove gols, dos quais anotou seis e deu três assistências.

O Real Madrid volta a campo no próximo sábado, quando encara o vice-líder Girona, no Santiago Bernabéu. Apenas dois pontos (58 a 56) distanciam os times. No dia seguinte, o Atlético de Madrid enfrenta o Sevilla, fora de casa.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.