Agressão marca estreia de Bahia e Sport na Copa do Nordeste. Veja vídeo

Pouco depois do apito final que selou a vitória do Bahia por 2 a 1 sobre o Sport na estreia das equipes na Copa do Nordeste, o atacante Everaldo agrediu o zagueiro Alisson Cassiano, do time pernambucano, com uma cabeçada. O lance resultou em um princípio de confusão entre as duas equipes, mas não houve registro por parte da transmissão da TV.

Um vídeo de torcedores do Esquadrão Baiano, a partir da arquibancada, relata a agressão. O episódio também não chegou a ser percebido pela arbitragem da partida, que não mencionou qualquer tipo de problema na súmula, já publicada no site da CBF.

Eta desgraça ???? pic.twitter.com/uv9nohyXzV — bz (@baheazuero) February 4, 2024

Com a bola rolando, o Bahia contou com a estrela de Rafael Ratão para assegurar o resultado positivo diante do Sport. O Tricolor foi melhor, abriu o placar com Thaciano, mas não ocnseguiu ampliar a vanbtagem em razão da ótima atuação do goleiro Caíque França. O Leão da Ilha fez valer o ditado de que “quem não faz, leva” e empatou com Gustavo Coutinho. Mesmo pressionado, o time baiano chegou ao gol salvador nos acréscimos.

O Bahia, com sua equipe principal, manteve 100% de aproveitamento na temporada. Após a pré-temporada em Manchester, fez a estreia na terceira rodada do Baianão e já soma quatro jogos (três pelo Estadual e um da Copa do Nordeste).

Pela competição regional, o Sport volta a jogar na sexta-feira contra o Treze, na Arena Pernambuco, às 19h (de Brasília). No dia seguinte, o Bahia jogará no Piauí diante do River-PI, às 16h.

