Philadelphia Eagles será mandante do primeiro jogo da NFL no Brasil

Vai ter Jalen Hurts e companhia em solo brasileiro! A NFL anunciou nesta segunda-feira (5/2) o Philadelphia Eagles como o mandante e uma das equipes envolvidas na primeira partida da liga no Brasil, marcada para 6 de setembro, na NeoQuímica Arena, em São Paulo. O confronto será válido pela Semana 1 do campeonato e marca a primeira vez desde 1970 que um jogo da rodada de abertura vai acontecer em uma sexta-feira.

A confirmação oficial veio diretamente do comissário da liga, Roger Goodell, em entrevista coletiva nas vésperas do Super Bowl, marcado para domingo (11/2) entre Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers. "Nós estamos incrivelmente felizes com nosso crescimento global. Acreditamos que podemos ser uma liga mundial, estamos conseguindo jogar cada vez mais em diversos países. Acho que é uma oportunidade incrível. O Brasil é novo para nós esse ano, vamos fazer o jogo na rodada de abertura, na sexta-feira. Os Eagles serão o time que vai ser o da casa na partida de São Paulo", disse o executivo.

O adversário não está oficialmente definido, mas as opções já são conhecidas. Ao longo da temporada, o Eagles terá nove compromissos como mandante contra um grupo definido, então a partida no Brasil será com uma das seguintes alternativas: Dallas Cowboys, New York Giants, Washington Commander, Cleveland Browns, Atlanta Falcons, Carolina Panthers, Jacksonville Jaguars, Green Bay Packers e Pittsburgh Steelers.

“A organização Eagles está honrada em ter sido selecionada para o primeiro jogo da NFL na América do Sul. Com o crescimento global do nosso esporte sendo uma das principais prioridades da nossa liga, abraçamos a oportunidade para aumentar nossa base de fãs pelo mundo e levar o futebol americano dos Eagles para os 38 milhões de fãs no Brasil. Um dos países mais culturalmente diversos, o Brasil é um INTERNATIONAL MELTING POT e estamos ansiosos para vivenciar o calor, a vibração e o ambiente acolhedor mais para frente no ano”, comunicou Jeffrey Lure, dono da franquia de Philadelphia.

A confirmação do adversário do Eagles na partida em São Paulo deve acontecer somente em meados de maio, data em que a NFL costuma anunciar o calendário oficial da temporada.



Vice no último Super Bowl, Philadelphia começou 2023 como um dos favoritos ao título, com direito a 10 vitórias e apenas uma revés nas primeiras partidas. No entanto, depois foram cinco derrotas consecutivas e mais uma no Wild Card, para o azarão Tampa Bay Buccaneers. Com os resultados aquém do esperado, a franquia passa por uma reformulação na comissão técnica e pode perder peças também dentro de campo, como o center Jason Kelce, que deve se aposentar.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima