Cerrado domina União Corinthians e volta a vencer no NBB

Depois de amargar uma sequência ingrata de seis jogos sem saber o que era vencer no NBB, o Cerrado finalmente voltou aos eixos e em grande estilo. Sem tomar conhecimento do adversário, o time candango superou o União Corinthians por 75 x 103 nesta segunda-feira (5/2), em Santa Cruz do Sul (RS), e passou da marca centenária pela primeira vez na temporada. Apesar do resultado, a equipe segue em 17º na classificação, atrás do Botafogo pelo critério de desempate, e ainda fora da zona de playoffs.

Destaque e cestinha do time mais uma vez, Matheus Buiú contribuiu com 20 pontos, mesma marca de Davi Rosseto. O Cerrado ainda teve outros três jogadores além da marca de dígitos duplos de pontuação, com Dreper (19), Gui Santos (15) e Daniel Von Haydin (15). Pelo União, o melhor nome da noite foi Duane Johnson, maior pontuador da partida com 23 pontos.

O placar final aperta ainda mais a disputa pelas últimas vagas nos playoffs. Apesar de ainda terem cerca de 13 jogos pela frente no segundo turno, o cenário de momento coloca Cerrado, Botafogo, União Corinthians e Caxias do Sul separados por apenas uma vitória, com três vagas de pós-temporada em situação mais realista para o quarteto.

Com o restante da liga de volta após a pausa para a Copa Super 8, vencida pelo Flamengo, o resultado é ainda mais positivo para o Cerrado. Na dianteira do confronto desde o princípio, os visitantes da capital federal dominaram do começo ao fim, vencendo todas as parciais e ganhando mais moral para as próximas partidas em busca da classificação.

O Cerrado segue na região Sul para mais um compromisso, desta vez contra o Caxias, marcado para quarta-feira (7/2). A bola sobe às 20h no Sesi, com transmissão pelo YouTube. Já o União Corinthians recebe outro candango, o Brasília, marcado para o mesmo dia, às 19h, no Ginásio Poliesportivo Arnão.



