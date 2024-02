Vasco embarca nesta quarta rumo a Manaus para duelo com Audax

Arena da Amazônia aparenta estar com gramado em ótimas condições - (crédito: Julcemar Alves/Sedel/Gov. do Amazonas) Jogada10 Jogada10

O Vasco faz seu último treino no Rio de Janeiro e viaja para Manaus, no final da tarde desta quarta-feira (07). Isso porque os comandados de Ramón Díaz enfrentarão o Audax na Arena da Amazônia, pela sétima rodada do Carioca, nesta quinta. A previsão de chegada da delegação cruz-maltina na capital do Amazonas é às 21h (de Brasília).

Além dos desfalques de Jair e Paulinho por lesões graves nos joelhos esquerdo e direito, respectivamente, o Cruz-Maltino não terá Payet e Vegetti à disposição. Isso porque o francês recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão. Já o argentino será poupado, pois inicia período de recuperação de uma fissura na costela. Em contrapartida, os últimos três reforços oficialmente anunciados terão oportunidade de fazer suas estreias. No caso, o goleiro Keiller, o lateral-esquerdo Victor Luís e o volante chileno Pablo Galdames.

Houve a divulgação de algumas imagens do gramado da Arena da Amazônia para este duelo entre o Gigante da Colina e o Audax. A impressão é de que o campo está em ótimo estado, diferentemente da situação do Maracanã.

Um resultado positivo neste confronto é fundamental para o Cruz-Maltino. Afinal, a equipe está na sétima colocação geral no Carioca. Além de um ponto de desvantagem para o primeiro time dentro do G4 da competição, o Madureira. Vale ressaltar que o Vasco não vence há três rodadas, sendo dois empates com Bangu e Flamengo, além de uma derrota para o Nova Iguaçu.

Próximos compromissos do Vasco

Após a partida com o Audax, o elenco vascaíno retorna ao Rio de Janeiro, pois terá uma sequência decisiva pela frente. Os próximos dois compromissos são os clássicos com Fluminense e Botafogo, nos dias 14 e 18 de fevereiro, respectivamente. Além disso, o Gigante da Colina ainda terá pelo menos mais uma partida do Carioca longe do estado. O confronto com o Volta Redonda vai ocorrer no estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, no dia 25 de fevereiro.

