Com gols e reviravoltas, Qatar vence Irã e está na final da Copa da Ásia - (crédito: Jogada10) Jogada10 Jogada10

Com muitos gols e reviravoltas, Irã e Qatar se enfrentaram pela semifinal da Copa da Ásia. Com muita personalidade e eficiência, os jogadores qatarianos marcaram um gol no fim do segundo tempo, venceram por 3 a 2 e conquistaram uma classificação heroica para final da competição.

Virada do Qatar

O Irã adiantou as linhas e começou com mais volume de jogo. Assim, Sardar Azmoun aproveitou um espaço deixado na defesa e marcou logo aos quatro minutos do primeiro tempo. O Qatar não se intimidou depois do gol sofrido e chegou ao empate após um chute mascado de Jassem Gaber.

O Qatar cresceu de produção depois do gol de empate e comandou as ações na reta final do primeiro tempo. Assim, Akram Afif, que já havia desperdiçado uma chance clara de gol, fez uma linda jogada pelo lado esquerdo e finalizou forte no ângulo, sem chances para Beiranvand.

Gol heroico de Almoez

O Irã entrou no segundo tempo com uma postura diferente e conseguiu chegar ao empate com Jahanbakhsh de pênalti. Em seguida, os jogadores iranianos continuaram pressionando, construíram chances e quase marcaram com Azmoun e Ghoddos.

Apesar do mau momento, os jogadores do Qatar encontraram forças para conseguir uma reação. Aos 37 minutos do segundo tempo, Almoez aproveitou uma sobra de bola na área e finalizou forte no canto, sem chances para Beiranvand.

LEIA MAIS: Benzema discute com Gallardo e abandona treino

Fim de jogo

O Irã tentou pressionou depois do gol sofrido e chutou uma bola na trave nos acréscimos, mas não conseguiu chegar ao empate. O Qatar, dessa forma, conquistou um vitória de virada nesta quarta-feira (07/02) e conseguiu uma classificação heroica para decisão.

Assim, Qatar e Jordânia vão medir forças na final da Copa da Ásia. A decisão está marcada para acontecer no próximo sábado (10/02), às 12h (Horário de Brasília), no Lusail Stadium.

Siga o Jogada10 nas redes sociais:Twitter,InstagrameFacebook.