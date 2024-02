Comitê mantém suspensão, e Vitor Roque é baixa no Barcelona

Vitor Roque fez o terceiro do Barcelona diante do Alavés - (crédito: Ander Gillenea/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Comitê de Competição da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) negou o pedido do Barcelona para suspender a expulsão do brasileiro Vitor Roque. O atacante levou o segundo amarelo e acabou recebendo o vermelho na vitória sobre o Alavés por 3 a 1, no último sábado, pelo Campeonato Espanhol.

Dessa forma, Vitor Roque vai cumprir um jogo de suspensão e não encara o Granada no próximo domingo, na Catalunha, às 17h (de Brasília). Ele deve voltar a ser relacionado somente no dia 17 de fevereiro, quando o Barcelona visita o Celta de Vigo pela 25ª rodada de La Liga.

O RFEF ainda multou o Barcelona e Vitor Roque em 350 euros e 600 euros, respectivamente.

O Barcelona alegou em sua defesa que o árbitro Martínez Munuera não tinha motivos para dar o cartão amarelo a Vitor Roque por “jogada temerária”, por entender que o jogador não atingiu o rival, o defensor Rafa Marín, do Alavés. No entanto, ainda cabe recurso no Comitê de Apelação.

VITOR ROQUE FEZ GOL E FOI EXPULSO EM 13 MINUTOS

O camisa 19 do time catalão ficou apenas 13 minutos em campo pelo Barcelona. Apesar do pouco tempo, ele conseguiu fazer o terceiro gol do Barcelona na partida e levar dois cartões amarelos, indo para o chuveiro mais cedo logo em seguida. No lance derradeiro, dividiu a bola com Rafa Marín e pulou para evitar o carrinho de frente do adversário. O brasileiro apenas raspou a perna do defensor, que ficou caído no chão reclamando. Todavia, diante da cena, o árbitro expulsou o atacante.

Na súmula, Martínez Munuera disse que o atacante foi penalizado por “golpear com o pé a perna de um adversário de maneira temerária”.

