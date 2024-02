Árbitro suspende Santa Clara x Porto por causa de chuva forte

Chuva faz árbitro Gustavo Correia interromper jogo pela Taça de Portugal - (crédito: Foto: Reprodução de vídeo twitter @sporttvportugal) Jogada10 Jogada10

A partida Santa Clara x Porto, pelas quartas de final da Taça de Portugal, foi interrompida, aos 27 minutos do primeiro tempo, por causa da chuva e do mau tempo. As equipes se enfrentavam, nesta quarta-feira (7), no Estádio de São Miguel, na Ilha de São Miguel. Chuva torrencial, neblina, frio e risco de contusão foram os motivos para o árbitro Gustavo Correia suspender o jogo.

Meia hora depois de paralisação, o árbitro voltou ao gramado na companhia de seus auxiliares e do delegado da partida. Eles permaneceram por alguns instantes no gramado e comunicaram que a partida foi suspensa. A data da retomada ainda será anunciada. Porém, informações não confirmadas, deram conta de que poderia recomeçar nesta quinta-feira (8).

A chuva, o frio e a neblina baixa prejudicaram o início da partida. O time do Santa Clara, antes de a partida começar, pediu o adiamento do jogo. A diretoria do Porto, porém, não concordou. Aos 20 minutos, o banco do FC Porto pediu a interrupção por não haver condições para a bola rolar. A partida continuou, mas os jogadores reclamaram muito do estado do gramado.

Funcionários tentam escoar água

A intensa chuva, dessa forma, prejudicou o desempenho. Aos 27 minutos, no entanto, o árbitro Gustavo Correia parou o jogo para verificar se a bola correria sem problema. Ele interrompeu a partida até a situação se resolver. Muitos torcedores começaram a deixar o estádio de São Miguel. Alguns gandulas passaram a brincar no gramado enlameado.

Funcionários do estádio foram para o gramado com rodos para tentar, inutilmente, retirar a água do campo de jogo. O sistema de escoamento não deu vazão para a quantidade de água. Os jogadores se retiraram e agradeceram ao pequeno público que permaneceu na arquibancada.

