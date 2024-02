Vasco abre negociação para contratar o volante Du Queiroz

Du Queiroz está no Zenit há apenas uma temporada e pode retornar ao futebol brasileiro para defender o Vasco - (crédito: Divulgação / Zenit) Jogada10 Jogada10

O Vasco abriu negociações com o Zenit, da Rússia, para tentar fechar com o volante Du Queiroz. O atleta é um dos nomes sugeridos por Alexandre Mattos para ser suprir os desfalques de Jair ou Paulinho, que tiveram lesões graves no joelho. O grande desafio do Cruz-Maltino no atual cenário é chegar a um consenso a respeito de uma compensação financeira com o clube russo. A informação inicial é da ‘Itatiaia’ e confirmada pelo Jogada10.

Isso porque o atleta tem contrato com Zenit até junho de 2028. Vale ressaltar que, como as conversas são ainda iniciais, não há uma definição se o negócio seria por empréstimo ou em definitivo. Anteriormente, o Grêmio tentou sua contratação e o clube russo solicitou 500 mil euros (cerca de R$ 2,7 milhões na cotação da época) para liberá-lo por empréstimo.

Na coletiva de apresentação de Adson, Galdames, Keiller e Victor Luís, Alexandre Mattos foi questionado sobre a busca no mercado por mais reforços. Especialmente por peças de reposição a Jair e Paulinho, jogadores importantes do elenco, que sofreram graves lesões no joelho e vão perder grande parte da temporada. O diretor executivo admitiu que já indicou alguns nomes a 777 Partners.

“Em menos de 24h eu dei duas, três opções (para suprirem as ausências de Paulinho e Jair) estou aguardando aprovarem”, confessou o dirigente.

Outros nomes sugeridos pelo profissional foram Liziero, que atualmente defende por empréstimo o Yverton Sport, da Suíça, e Wallisson, do Athletic. Contudo, estes dois atletas não receberam a aprovação da empresa norte-americana.

Trajetória de Du Queiroz, alvo do Vasco

Du Queiroz é uma revelação das categorias de base do Corinthians, onde chegou em 2014 para a categoria sub-15. Sete anos depois, o volante passou a integrar o elenco profissional. Ele esteve no time principal do Timão entre 2021 e 2023, período em que vestiu a camisa em 99 oportunidades.

O clube paulista encaminhou sua venda ao Zenit no início do ano passado, mas deixou o Corinthians apenas no meio de 2023. Du Queiroz deixou o Timão sem custos como parte do pagamento para a continuidade de Yuri Alberto. Até aqui, o volante disputou apenas uma temporada pela equipe russa. Mais especificamente, ele atuou em 16 jogos e anotou um gol.

Quem chega

O Cruz-Maltino já oficializou sete contratações até aqui, sendo uma nova peça que atua no meio de campo. Trata-se do volante Pablo Galdames, mas poucos detalhes separam o clube de sacramentar a compra de outro jogador da mesma posição. No caso, o argentino Juan Sforza, que deve desembarcar no Brasil nos próximos dias para assinar com o Gigante da Colina. Apesar disso, com a inesperada perda de Jair e Paulinho por contusões graves, a diretoria vai precisar prolongar sua busca por contratações para preencher estas lacunas.

