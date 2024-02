Fluminense encaminha contratação de Marquinhos, do Arsenal

Fluminense se aproxima da contratação de Marquinho, do Arsenal - (crédito: - Foto: Joilson Marconne/CBF) Jogada10 Jogada10

O Fluminense encaminhou mais uma contratação para a temporada de 2024. Trata-se de Marquinhos do Arsenal, que chegará por empréstimo com opção de compra. Nesse sentido, o clube carioca aguarda o fim do Pré-Olímpico para que o jogador possa desembarcar no Rio de Janeiro e vestir a camisa tricolor. A informação é do portal “ge”.

Ambas as partes já encaminharam o acordo, porém ainda resta a assinatura do contrato. Antes de viajar para o solo carioca, a tendência é que o jogador volte à Europa para resolver problemas particulares. Na negociação, o Tricolor de Laranjeiras pagará uma compensação financeira. Até o momento, o clube não divulgou o valor da negociação.

O Arsenal irá emprestar Marquinhos, visto que ele não será utilizado durante a temporada. Será, então, uma movimentação semelhante com a do volante Andrey Santos, ex-Vasco, que retornou ao Chelsea após não ser aproveitado pelo Nottingham Forest.

Na disputa do Pré-Olímpico, o atacante, de 20 anos, está ao lado de outros tricolores como Alexsander e John Kennedy e Gabriel Pirani, que passou pelo Fluminense em 2023.

Os Gunners contrataram o jogador em junho de 2022 pelo valor de 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 18 milhões na época) ao São Paulo. Desde então, o jovem esteve em campo apenas seis jogos pelo time principal do clube londrino , estufou a rede uma vez e deu uma assistência.

