Internacional interessado em goleiro do Coritiba

O Internacional está atrás do goleiro Gabriel Vasconcelos, do Coritiba. A diretoria colorada fez consulta sobre a situação do jogador no início desta semana. No entanto, a situação ainda não evoluiu para um desfecho. No entanto, o desejo é de, pelo menos, acertar um empréstimo.

O goleiro de 31 anos tem contrato com o Coritiba até 2026. No entanto, ele tem treinado separadamente do grupo desde o fim de janeiro. Isso porque ele próprio pediu para deixar o clube após a terceira rodada do Estadual.

“Ele se sentiu pressionado pelo momento, nos procurou, disse que não se sentia emocionalmente em condições de jogar e simplesmente saiu do treino, foi procurar a direção e a partir disso a situação é com ela. Nós sustentamos e fortalecemos que vai jogar aqui quem quer estar aqui, quer fazer parte deste projeto. Aqueles que duvidam, pode ter certeza que estão perdendo e vão lamentar abandonar o barco”, disse o técnico Guto Ferreira em entrevista à Rádio Gaúcha.

Ivan preocupa Internacional

Revelado na base do Cruzeiro, Gabriel passou grande parte da carreira na Itália, tendo atuado por Milan, Napoli, Perugia e Lecce. Foi contratado pelo Coritiba em 2022, quando se destacou e ajudou o time a permanecer na elite do Brasileirão. Porém, oscilou na última temporada, encerrada com o rebaixamento à Série B.

O interesse do Internacional na contratação se faz necessário por causa da lesão do goleiro Ivan. Escolhido para ser o reserva de Rochet, que se recupera de uma fissura nas costelas, o jogador sofreu uma ruptura do ligamento do joelho direito. Assim, ele só deve voltar a jogar no segundo semestre. Dessa forma, Anthoni tem sido usado em todas as partidas do Campeonato Gaúcho.

