Uefa aumenta valores de premiação da Champions, Liga Europa e Conferência

O Comitê Executivo da Uefa aprovou, nesta quarta-feira (7), em Paris, o sistema de distribuição de receitas para suas competições masculinas, femininas e de base. Por meio de um comunicado, a entidade anunciou que prevê um total de 4,4 bilhões de euros em receitas para os próximos três anos. Além disso, de acordo com cálculos do jornal espanhol “As”, o time vencedor da Champions 2024/25 pode receber até 200 milhões de euros, mais de R$ 1 bilhão na cotação atual.

No entanto, antes de distribuir para os clubes participantes, a Uefa destinou parte desse valor para seu fundo de solidariedade (440 milhões de euros), clubes não participantes (308 milhões de euros) e clubes que participam das fases de acesso aos torneios (132 milhões de euros).

Após essas deduções, a Uefa divulgou os valores atribuídos às suas três competições. Dessa maneira, ficou definido que a Champions receberá 2,467 bilhões de euros, considerada a principal competição de clubes do mundo, que terá um novo formato com 36 equipes na próxima temporada. A Liga Europa receberá 565 milhões de euros, enquanto a Liga Conferência terá 285 milhões de euros.

Essas receitas serão distribuídas de forma equitativa (27,5%), com base no desempenho (37,5%) e nas participações europeias dos clubes nas últimas cinco temporadas (35%). Ao mesmo tempo, a Uefa destacou que os dois primeiros critérios são mais relevantes para o triênio 2021-2024, com aumentos de 2,5% e 7,5%, respectivamente.

Por fim, a Uefa também reservou 25 milhões de euros para a Champions feminina e para a Youth League.

