Athletic x Atlético-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de perder o clássico, o Atético-MG volta a campo nesta quinta-feira (8), às 21h (de Brasília), no Estádio Joaquim Portugal, em São João del Rei, Minas Gerais. O adversário será o Athletic, que está no Grupo C, enquanto o Galo faz parte do Grupo B da competição estadual. De acordo com o regulamento, equipes dos mesmos grupos não podem se enfrentar.

Na última rodada, os comandados de Luís Felipe Scolari perderam para o Cruzeiro por 2 a 0, no primeiro clássico do ano. Do outro lado, o Athletic também não conseguiu triunfar na terceira rodada, e viu a tombense triunfar, por 1 a 0. Ambas as equipes estão em segundo lugar nas suas chaves e precisam melhorar suas campanhas neste início de temporada. Vale lembrar que os primeiros colocados avançam para as semifinais junto do melhor segundo na classificação geral.

Onde assistir

O confronto desta quinta-feira (8) terá a transmissão do canal Premiere.

Como chega o Athletic

Com quatro pontos, a equipe sonha com uma vaga na semifinal do Mineiro. Depois de retornar à primeira divisão em 2018, cinquenta anos depois, o clube chegou às semifinais em 2022 e ergueu a taça do interior. Na temporada passada, aliás, o time disputou a Série D do Campeonato Brasileiro e, aos poucos, tenta mudar de patamar.

Como chega o Atlético-MG

O Galo teve duas derrotas nas três primeiras rodadas da competição estadual. Nesse sentido, o atual campeão terá pela frente quatro rodadas para buscar a classificação e evitar o vexame de ficar de fora das semifinais do Mineiro. Além disso, de olho na disputa da Copa Libertadores, o clube anunciou o retorno de Bernard, que foi campeão da competição em 2013 ao lado de Ronaldinho Gaúcho e cia.

ATHLETIC X ATLÉTICO-MG

Campeonato Mineiro – 4ª rodada

Data: 07/02/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Joaquim Portugal, em São João del Rei (MG)

Athletic: Jefferson Luis; Ynaiã, Danilo Cardoso, Victor Sallinas e Yuri; Thálisson, Diego Fumaça, Luciano, e Wallisson, Natan, Jonathas e Douglas Silva. Técnico: Rodrigo Santana

Atlético-MG: Everson; Mariano, Igor Rabello, Jemerson e Guilherme Arana; Otávio, Edenílson, Igor Gomes e Gustavo Scarpa; Paulinho e Hulk. Técnico: Felipão.

Árbitro: Vinícius Gomes do Amaral

Auxiliares: Pablo Almeida Costa e Leonardo Henrique Pereira

VAR: Renato Cardoso da Conceição

