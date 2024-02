No ‘replay’, Chelsea se recupera e elimina o Aston Villa

Blues jogaram bem e venceram no Villa Park - (crédito: Foto: Adrian Dennis/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Nesta quarta-feira (7), o Chelsea venceu o Aston Villa fora de casa por 3 a 1 e se classificou para a quinta etapa da Copa da Inglaterra. A equipe londrina precisou de um ‘replay’, isto é, um segundo jogo na eliminatória para avançar, já que empatou em casa o primeiro confronto em 0 a 0. Aliás, para os Blues, o triunfo no Villa Park teve ares de recuperação na temporada.

Afinal, o Chelsea vem mal no Campeonato Inglês e sofreu duas pesadas derrotas, para Liverpool e Wolverhampton. Mesmo assim, superou o Villa em uma boa partida, que começou com o Chelsea melhor e abrindo o placar quando Madueke tocou para Gallagher bater bonito, no ângulo, fazendo 1 a 0.

Pouco depois, veio o segundo gol, numa jogada aérea em Malo Gusto cruzou e Jackson cabeceou no canto para aumentar. O Villa até chegou em duas oportunidades, mas o goleiro Petrovic fez belas defesas e garantiu sua baliza invicta no primeiro tempo. Nem a presença do brasileiro Douglas Luiz foi capaz de inspirar o time de Birmingham.

No segundo tempo, o argentino Enzo Fernández fez o gol mais bonito do jogo. Cobrando falta, ele não deu chances ao compatriota Dibu Martínez e acertou o ângulo. Os donos da casa, já batidos, só conseguiram reagir no placar nos acréscimos, após escanteio, em que Ramsey tocou para Diaby chutar no canto e decretar o placar final. Nas oitavas de final, o Chelsea irá enfrentar o Leeds United.

