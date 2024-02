Vasco x Audax: onde assistir, escalações e arbitragem

Vitória sobre um adversário frágil como o Audax é essencial para reaproximar o Vasco do G4 - (crédito: Foto: Matheus Lima / Vasco) Jogada10 Jogada10

O Vasco terá mais um compromisso longe do Rio de Janeiro pelo Campeonato Estadual. Dessa vez, o time enfrenta o Audax, nesta quinta-feira (8), às 21h15 (de Brasília), na Arena da Amazônia, em Manaus. O duelo será válido pela sétima rodada. No atual cenário, o clube de São Januário aparece na sétima colocação, com nove pontos. Enquanto isso, o Laranjão de São João do Meriti está na 12ª e última posição, ainda sem pontuar.

Onde assistir

A partida terá a transmissão do SBT, na TV aberta, e do SporTV, na TV fechada, além do Premiere no pay-per-view e CazéTV em seu canal no YouTube e Twitch.

Como chega o Vasco

O Gigante da Colina vive momento turbulento neste início de temporada. Isso porque a equipe não apresenta bom futebol. Ainda por cima, o Vasco não vence há três rodadas, cenário que tirou o time da zona de classificação para a fase final do Carioca. Neste período, empatou com o Bangu e Flamengo, além de derrota para o Nova Iguaçu. Assim, por conta do atual cenário, a torcida intensificou a cobrança por contratações para qualificar o elenco.

Um resultado positivo neste duelo é essencial, pois pode recolocar o Cruz-Maltino entre os quatro melhores. Contudo, para isso ocorrer, depende de uma combinação de resultados. Inclusive, a desvantagem para o Madureira, primeiro time dentro do G4, é de apenas um ponto.

Ramón Díaz terá quatro desfalques certos. Jair e Paulinho sofreram lesões graves nos joelhos e perderão grande parte da temporada. Além disso, Vegetti será poupado para iniciar recuperação de uma fissura na costela. Já Payet cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, três reforços já estão regularizados e podem fazer suas estreias: o goleiro Keiller, o lateral-esquerdo Victor Luís e o volante Galdames.

Como chega o Audax

A situação do Audax no Estadual causa preocupação. Afinal, a equipe ainda não conseguiu vencer no torneio, e sequer pontuou ou anotou gol. Por sinal, ainda não conseguiu corresponder às expectativas depois do vice-campeonato da Copa Rio, no ano passado.

O Laranjão de São João de Meriti, aliás, ainda irá disputar a Copa do Brasil de forma inédita. Seu adversário na competição será a Portuguesa, da Ilha do Governador, além da Série D do Brasileiro pela segunda vez em sua história.

VASCO X AUDAX

7ª rodada do Campeonato Carioca

Data e horário: 08/02/2024, às 21h15 (de Brasília)

Local: Arena da Amazônia, Manaus (AM)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Rojas), Maicon, Léo e Victor Luís; Mateus Carvalho (Zé Gabriel), Galdames e Praxedes; Rossi (Serginho), Adson e Rayan. Técnico: Ramón Díaz.

AUDAX: Anderson Max; Matheus Carioca, João Victor, Igor e Acácio; Romarinho, Tavinho e Patrick; Diego Miticov, Edílson e Italo. Técnico: Luciano Quadros.

Árbitro: Rafael Martins de Sá

Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira e Michael Correa

VAR: Philip Georg Bennett

