Marcos Paulo faz tratamento de lesão no joelho no CT do Fluminense

Marcos Paulo trata a ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no CT do Fluminense - (crédito: - Foto: Juan Barreto/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Um velho conhecido da torcida do Fluminense voltou a aparecer no CT Carlos Castilho. O atacante Marcos Paulo, que pertence ao Atlético de Madrid, realiza um tratamento para se recuperar de uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no Rio de Janeiro. Na última temporada, o jogador passou pelo São Paulo, por empréstimo, e segue no CT tricolor a pedido do clube espanhol. A informação é do jornalista Victor Lessa.

Revelado nas divisões de base do Tricolor, o atacante fez parte da “Geração de Ouro” de Xerém, que também trouxe nomes como João Pedro, Calegari e Luiz Henrique. Em 2021, acertou sua ida para os Colchoneros em uma negociação sem custos. Sem espaço na equipe do técnico Diego Simeone, o atleta atuou por Famalicão, de Portugal, Mirandés, da Espanha, e o Tricolor Paulista, todos por empréstimo.

O jogador teve uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante treino no CT da Barra Funda, em setembro. Na ocasião, realizou uma cirurgia e pediu ao Atlético de Madrid para realizar o tratamento no Brasil. Com o fim do empréstimo ao São Paulo, o clube espanhol solicitou que o atacante seguisse o tratamento no Fluminense.

Emprestado ao São Paulo em 2023, o jogador disputou 29 jogos e fez quatro gols. No entanto, teve uma lesão em setembro do ano passado. Por fim, para ficar com Marcos Paulo, o Tricolor Paulista precisaria pagar 3 milhões de euros ao clube espanhol. Foi a opção de compra, aliás, estipulada no acordo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.