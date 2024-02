Com gol de Mbappé, PSG elimina o Brest na Copa da França

Mbappé deixou sua marca na classificação parisiense - (crédito: Foto: Julien de Rosa/AGP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Paris Saint-Germain seguiu adiante na Copa da França, nesta quarta-feira (7), ao derrotar o Brest por 3 a 1, no Parque dos Príncipes, pelas oitavas de final da competição. Dessa forma, o time parisiense se garante entre os oito melhores e aguarda, através de sorteio, seu adversário da próxima fase. O destaque do jogo foi, mais uma vez, o atacante Mbappé, que já vive um certo clima de despedida, por sua provável saída para o Real Madrid.

De fato, o PSG foi superior ao Brest, mas só conseguiu abrir o placar aos 33 minutos. Após passe de Zaire-Emery, Mbappé bateu cruzado e fez 1 a 0 para o time da casa. Pouco depois, foi a vez de Dembélé bater escanteio e Danilo Pereira, de cabeça, aumentar a vantagem dos parisienses, que tiveram os brasileiros Marquinhos e Lucas Beraldo (de lateral-esquerdo) entre os titulares.

Na segunda etapa, o Brest até assustou o PSG e diminuiu o placar numa cabeçada de Mounié. Mas a expulsão do zagueiro Brassier, por segundo cartão amarelo, complicou a missão dos visitantes. Assim, Gonçalo Ramos, nos acréscimos, decretou a vitória do time da casa por 3 a 1 e a classificação para as quartas de final.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.