Flamengo: Marcos Braz faz acordo com torcedor e encerra processo após agressão

Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz chegou a um acordo para encerrar um processo na Justiça após agredir o entregador e torcedor rubro-negro Leandro Campos, em setembro de 2023. Dessa forma, as duas partes se acertaram e desistiram das ações judiciais.

Marcos Braz e Leandro Campos se encontraram na última terça-feira, e o dirigente do Flamengo pediu desculpas ao torcedor. Rafael Matos e Ani Luizi de Oliveira, advogados de Braz e Leandro, respectivamente, estiveram no encontro. O jornal “O Globo” e o “ge” deram a informação primeiramente sobre o caso.

“O Leandro compareceu acompanhado de mim e da mãe dele e teve um pedido de desculpas do Marcos. O Leandro aceitou e houve uma conversa para entrar em consenso. Por isso não vamos dar continuidade ao processo e também não daremos início à ação na área cívil (com pedido de indenização)”, disse a advogada do torcedor rubro-negro.

Em setembro de 2023, Marcos Braz estava em um shopping na Zona Oeste do Rio de Janeiro, quando Leandro viu o dirigente e pediu sua saída do Flamengo. Na sequência, o VP rubro-negro perseguiu o entregador e o agrediu. Dias depois, em entrevista coletiva, Braz afirmou ser vítima e disse que foi ameaçado. Imagens divulgadas recentemente, porém, sugerem que Leandro tenha interpelado o dirigente de maneira pacífica.

Nesta quarta, a Comissão Permanente de Assuntos Jurídicos do Flamengo negou um pedido de suspensão de Marcos Braz. Dessa forma, ele segue à frente do futebol do clube.

