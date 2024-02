Tite monta Flamengo com o que tem de melhor; veja a escalação

Desde 2022 no clube, atacante Everton Cebolinha completará seu centésimo jogo com a camisa do Flamengo nesta quarta-feira - (crédito: Foto: Divulgação/Flamengo) Jogada10 Jogada10

O Flamengo está escalado para o clássico contra o Botafogo, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Carioca. E o técnico Tite, afinal, mandará a campo o que tem de melhor para a partida no Maracanã.

Dessa forma, a escalação do Flamengo é: Rossi; Guillermo Varela, Fabricio Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson, Nicolás de la Cruz, Giorgian De Arrascaeta e Everton Cebolinha; Pedro.

O time é basicamente o mesmo que iniciou a partida contra o Vasco, no domingo, mas com a volta de Ayrton Lucas à lateral esquerda. O camisa 6 sofreu gastroenterite antes da partida e ficou de fora do Clássico dos Milhões. Neste início de temporada, este é o time que Tite tem considerado como ideal.

Flamengo e Botafogo se enfrentam às 21h30 (de Brasília), pela sétima rodada do Cariocão 2024. O Glorioso é o vice-líder da Taça Guanabara, com 11 pontos, enquanto o Rubro-Negro está em sexto, com nove pontos. O clube da Gávea, porém, tem um jogo a menos, que será disputado no próximo sábado, contra o Volta Redonda, no Maracanã.

