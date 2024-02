Ramon demonstra confiança antes de Brasil x Venezuela

Ramon Menezes disse estar confiante em uma boa atuação do Brasil diante da Venezuela - Foto: Joilson Marconne / CBF - (crédito: Foto: Joilson Marconne / CBF) Jogada10 Jogada10

O técnico Ramon Menezes adotou um discurso otimista antes do Brasil x Venezuela desta quinta-feira (8). A partida, válida pelo Torneio Pré-Olímpico, acontecerá em Caracas, capital venezuelana, às 20h. Uma vitória ou até um empate mantém vivas as esperanças de classificação aos Jogos de Paris-2024. Caso aconteça uma derrota, é possível que o Brasil seja eliminado antes mesmo da terceira rodada do quadrangular final.

“Estou muito confiante, porque só depende das nossas forças. É jogar bem, fazer um bom jogo, controlar as ações. Sempre que fizemos bons jogos foi controlando as ações, dificultando as ações do adversário”, disse o treinador nesta quarta (7).

Ramon sabe o que esperar da Venezuela

Na última rodada da fase de classificação, o Brasil perdeu por 3 a 1 para os venezuelanos. Já classificada, a Seleção jogou com uma equipe repleta de reservas. Ainda assim, o resultado e o desempenho receberam duras críticas de torcedores e da imprensa nacional e internacional. Para Ramon Menezes, serviu para que não restem dúvidas sobre com que postura o adversário vai jogar.

“Já enfrentamos esse adversário. Sabemos de toda atmosfera que envolve esse jogo. Eles tem o comportamento deles jogando em casa, empurrados pelo torcedor. É uma atmosfera diferente com público. Entretanto, ao mesmo tempo é um jogo muito bom de se jogar. Temos nossa necessidade de ganhar, mas não vamos ganhar de qualuquer jeito. Tem que ser na organização, no equilíbrio em campo e jogando futebol”, opinou.

