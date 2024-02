Fluminense x Sampaio Corrêa-RJ: onde assistir, escalações e arbitragem

Fluminense disputa primeiro jogo no Maracanã em 2024 - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense) Jogada10 Jogada10

Em momentos opostos na temporada, Fluminense e Sampaio Corrêa vão medir forças neste início de Campeonato Carioca. Afinal, os times se enfrentam nesta quinta-feira (08/02), às 21h30, no Maracanã, pela sétima rodada da Taça Guanabara.

O Fluminense está invicto na temporada e é o líder isolado da competição, com 14 pontos conquistados. O Sampaio Corrêa, por outro lado, está na penúltima colocação, com apenas um ponto.

Onde assistir

A Band, Bandsports e GOAT transmitem o jogo entre Fluminense e Sampaio Corrêa.

Como chega o Fluminense

O time chega motivado para sétima rodada da Taça Guanabara. Afinal, os jogadores tricolores são líderes da competição e vão reencontrar os torcedores no Maracanã. Aliás, Fernando Diniz poupou alguns titulares na última rodada do Campeonato Carioca, mas deve ir com força máxima nesta quinta-feira (08).

Além da presença dos titulares, é possível que aconteça uma estreia nesta quinta-feira (08). Afinal, Douglas Costa vai ser relacionado pela primeira vez e pode disputar sua primeira partida oficial. O atacante é um dos reforços do clube para 2024 e vem treinando normalmente nos últimos dias.

Como chega o Sampaio Corrêa-RJ

O time ainda não conseguiu vencer no Campeonato Carioca e vive um momento delicado em 2024. A equipe, por outro lado, conseguiu arrancar um empate importante diante do Vasco nas primeiras rodadas da Taça Guanabara. Assim, Silvestre dos Anjos busca surpreender outro clube grande no Estatual. O técnico, dessa forma, deposita esperança na qualidade de Max e na eficiência de Abner para conquistar um resultado positivo no Maracanã.

FLUMINENSE X SAMPAIO CORRÊA-RJ

SÉTIMA RODADA DO CAMPEONATO CARIOCA

Data: 08/02/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã (RJ)

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Santos, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli e Ganso; Arias, Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz

Sampaio Corrêa-RJ: Leandro, Roberto, Índio, Thuram e Paulo Vitor, Souza, Agú e Rosado; Cabral, Abner e Max. Técnico: Silvestre dos Anjos

Árbitro: Rejane Caetano da Silva

Auxiliares: Lilian da Silva Fernandes Bruno e Thayse Marques Fonseca

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

