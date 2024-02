Flamengo inaugura biometria facial no clássico contra o Botafogo

Torcedores usarão sistema de biometria nesta quarta-feira no Maracanã - Foto: Lucas Bayer - (crédito: FABIO MENOTTI) Jogada10 Jogada10

O Flamengo estreará parcialmente sua tecnologia de biometria facial no Maracanã nesta quarta-feira (7), no clássico diante do Botafogo. A partida é válida pela sétima rodada do Campeonato Carioca. O clube optou por utilizar o sistema fornecido pela “Bepass”. A empresa já opera o mesmo serviço no Allianz Parque, casa do Palmeiras. Em breve, implementará também no Nilton Santos, estádio do Botafogo.

A expectativa da Bepass é de que aproximadamente 2 mil torcedores ingressem no estádio através do reconhecimento facial. Doze catracas estão estrategicamente no setor “Maracanã Mais” para facilitar o acesso.

Flamengo x Fluminense marcará expansão do sistema

A promessa é de expansão do sistema no Fla-Flu do dia 25 de fevereiro. A partir desta data, está prevista a conclusão da integração com a empresa responsável pelo controle de acesso ao estádio.

O Flamengo, por fim, planeja adotar critérios de frequência para o uso do serviço. A princípio, o clube pretende utilizar o monitoramento da biometria para beneficiar os torcedores mais assíduos. Dessa forma, recompensando sua presença nos jogos.

Enquanto isso, o Botafogo informa que a tecnologia será gradualmente implementada ao longo do Campeonato Carioca. O Nilton Santos, que conta com 96 catracas, será o próximo a adotar esse sistema de segurança e praticidade.