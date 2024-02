Cássio pede atitude e personalidade ao elenco após derrota do Corinthians

Goleiro Cássio cobrou personalidade e atitude dos companheiros após derrota para o Santos - Foto: Reprodução/TNT - (crédito: Foto: Reprodução/TNT) Jogada10 Jogada10

O Corinthians sofreu a quinta derrota seguida no Campeonato Paulista na noite desta quarta-feira (7). O algoz da vez foi o Santos, que suplantou o Timão pelo placar de 1 a 0, na Vila Belmiro. Após o jogo, o goleiro Cássio cobrou os companheiros ainda à beira do campo.

“É difícil falar. O time vem de cinco derrotas. Hora é de falar pouco e trabalhar bastante. O presente não é o que queremos passar, mas tem que ter força. Não é pra ficar jogando a culpa nesse ou naquele. A culpa é de todos. Tem que ter atitude e personalidade”, comentou.

Cássio vê melhora do time no segundo tempo

Ao analisar a partida, o goleiro viu bons momentos da equipe, principalmente na segunda etapa: “Foi o jogo mais equilibrado que fizemos. Criamos, tivemos volume, controlamos no segundo tempo. Infelizmente tomamos um gol por desatenção na bola parada”.

Com apenas três pontos em cinco partidas, o Corinthians, dessa forma, ocupa a quarta posição no Grupo C e está na zona de rebaixamento da competição. Por fim, o próximo adversário do Timão é a Portuguesa, domingo (11), às 16h, em Itaquera.