João Schmidt quer Santos com os pés no chão: ‘Um passo de cada vez’

Neymar esteve na Vila Belmiro e viu de perto a vitória do Santos sobre o Corinthians - Foto: Divulgação/Santos

O Santos venceu o Corinthians por 1 a 0, nesta quarta-feira (7), na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O destaque da partida foi o volante João Schmidt, que marcou o gol da vitória – o primeiro dele com a camisa do Peixe. Depois da partida, o jogador exaltou o gol marcado no clássico e parabenizou todo o grupo pelo resultado. Entretanto, disse que a temporada do Santos é longa e desafiadora. Além do Paulistão, o Peixe terá pela frente a missão de retornar à elite do futebol brasileiro.

“Tenho que agradecer a Deus. Essa camisa inegavelmente é grande demais. Feliz demais. Feliz pela Vila estar lotada, pelo primeiro gol ser aqui. Agradecer ao grupo. Estamos fazendo um bom trabalho. Claro que é um passinho de cada vez. Nosso ano é longo, vai ser difícil para caramba. Muito feliz por essa vitória. O grupo todo está de parabéns”.

Santos abre 11 pontos para o Ituano

O Santos chegou aos 15 pontos e, desse modo, lidera com folga o grupo A. Com o resultado, o Peixe abriu 11 pontos de vantagem para o Ituano, que ocupa a segunda colocação. A equipe de Itu, contudo, ainda entrará em campo neste rodada, para enfrentar o Palmeiras, na quinta-feira.

O próximo compromisso do Santos, afinal, será contra o Mirassol, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. Os times se enfrentam no domingo, às 18h (de Brasília), no estádio Municipal de Mirassol.

