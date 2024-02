Na Libertadores, Aurora abre vantagem contra o Melgar

Confronto vai para o Peru com vantagem do Aurora - (crédito: Foto: Divulgação/Conmebol) Jogada10 Jogada10

No segundo dia da Libertadores 2024, o Aurora recebeu o Melgar, na cidade de Cochabamba, e venceu por 1 a 0 em confronto pela primeira fase eliminatória da competição. O palco do compromisso foi Estádio Félix Capriles.

Mesmo sendo visitante, quem conseguiu assumir a responsabilidade de buscar volume criativo foram os peruanos. Todavia, apesar das tentativas constantes de finalização, faltava pontaria para transformar essas finalizações em real perigo para a meta do arqueiro David Akologo. Por outro lado, apesar das dificuldades até mesmo em ter a posse, a primeira metade da etapa inicial teve como chance mais aguda um lance do Aurora. Após cobrança de falta, o desvio na segunda trave de David Robles, quase em cima da linha, foi cortado pela defesa do Melgar.

Ao menos na questão de iniciativa, os bolivianos conseguiram se recuperar e equiparar a ideia de ser mais agudo ofensivamente. E, quase como forma de premiar a melhora no confronto, o gol dos anfitriões saiu já no último lance da primeira etapa, em cobrança de falta. Aos 46 minutos, Martín Alaníz bateu com extrema categoria e mandou no extremo canto direito de Carlos Cáceda.

Um segurou e o outro não teve força

No retorno das equipes, o tento tardio pareceu colocar o time da casa em posição de administrar ao máximo a vantagem obtida. Por sua vez, pressionado, o Melgar se viu ainda mais obrigado a buscar soluções ofensivas para reverter o até então quadro desvantajoso.

Contudo, assim como ocorreu no primeiro tempo, os comandados pelo técnico Pablo de Muner, existia boa disposição e tentativa de troca de passes. Mas, no terço mais decisivo do campo, uma quantidade excessiva de erros em tomadas de decisão rareavam as chances dos peruanos assustarem o goleiro Akologo.

Aos 37 minutos, El Dominó teve a melhor oportunidade de todo o jogo para balançar as redes com Brian Blando. Logo após cruzamento vindo da direita, o camisa 11 adentrou a grande, livre de marcação, e mandou de peito por sobre a meta do Aurora. Para piorar a situação, na sequência, xxx tomou o segundo cartão amarelo após falta e foi expulso. Colaborando, inegavelmente, para sacramentar o triunfo do time de Cochabamba na Libertadores.

