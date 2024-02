Léo Pereira, no apagar das luzes, garante vitória do Fla sobre o Bota

Luiz Henrique estreou pelo Botafogo. Mas o Fla sorriu no fim - (crédito: Foto: Vítor Silva/Botafogo) Jogada10 Jogada10

Quem deixou de ver o clássico entre Flamengo e Botafogo não perdeu nada. Ou melhor, ganhou duas horas a mais de vida e de saúde. Mas quem deu uma espiadinha no fim, quase de relance, viu Léo Pereira, o zagueiro-artilheiro, garantir a vitória do Rubro-Negro sobre o Alvinegro por 1 a 0. No abafa, festa do Mais Querido, nesta quarta-feira (7), no Maracanã, pela sétima rodada do Carioca.

Os dois times permanecem no G4. O Flamengo sobe para a vice-liderança, com 12 pontos, deixando o Botafogo uma posição atrás, com 11.

Botafogo controla o Flamengo

Um primeiro tempo abaixo da crítica para o Rubro-Negra. Quase nada funcionou no domínio estéril dos anfitriões. E por méritos do Botafogo, que marcou muito bem os jogadores rivais. O time de Tite abusou das ligações diretas e não conseguiu sequer aproveitar as faltas que surgiram próximas da área do adversário. Assim, o Glorioso foi mais perigoso. Tiquinho obrigou Rossi a uma defesa de cinema. Júnior Santos e Freitas também aparecem à frente, mas desperdiçaram conclusões.

Resumo da noite: só Léo Pereira salva

Sem criatividade, o Flamengo insistia na bola longa, mesmo com as alterações promovidas por Tite. Um cartaz, na arquibancada, havia vaticinadado: “Coitada da bola”. O Botafogo, por sua vez, também mostrou pouco. Somente firmeza na marcação e nenhum alternativa ofensiva mais relevante. Ou seja, uma queda em relação à primeira etapa do clássico. Melhor para o Rubro-Negro. Nos acréscimos, Léo Pereira, aproveitando erro crasso de Gatito, subiu e garantiu o Carnaval da Nação.

FLAMENGO X BOTAFOGO

Campeonato Carioca – 7ª rodada

Data: 07/02/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Gols: Léo Pereira, 50’/2ºT (1-0)

FLAMENGO: Rossi; Varela (Wesley, 32’/2ºT), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Gerson, Arrascaeta e De La Cruz (Araújo, 14’/2ºT); Cebolinha (Bruno Henrique, 26’/2ºT) e Pedro (Gabigol, 32’/2ºT). Técnico: Tite

BOTAFOGO: Gatito; Ponte, Halter, Barboza (Bastos, 32’/2ºT) e Hugo; Barbosa (Eduardo, 27’/2ºT), Freitas (Sá, 48’/2ºT) e Tchê Tchê; Júnior Santos, Luiz Henrique e Tiquinho (Savarino, 28’/2ºT). Técnico: Tiago Nunes

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique e Daniel de Oliveira Alves

VAR: Rodrigo Nunes

Cartão Amarelo: Cebolinha, Pulgar (FLA); Júnior Santos, Halter, Tiago Nunes, Barboza (BOT)

Cartão Vermelho:

