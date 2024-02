São Paulo, com reservas, vence Água Santa com tranquilidade

Bobadilla celebra golaço pelo Tricolor no Morumbis - (crédito: Foto: Divulgação /São Paulo /Rubens Chiri) Jogada10 Jogada10

Mesmo com reservas, o São Paulo somou mais uma vitória na temporada. Na noite desta quarta-feira (7), derrotou por 3 a 0 o Água Santa, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Bobadilla, Juan e Alan Franco anotaram os gols no Morumbis.

Com o resultado, o Tricolor chega a 13 pontos em cinco partidas e segue sem perder na temporada. Também tem a segunda melhor classificação no geral, atrás apenas do Santos. Já o Netuno continua com sete pontos, na terceira posição do grupo do Palmeiras.

Primeiro tempo

Com apenas Alisson entre os titulares, o São Paulo foi dominante do início ao fim diante de um adversário que teve muita dificuldade para sair do campo defensivo. O Tricolor quase inaugurou o placar aos dois minutos, quando Erick carimbou a trave. Aos nove, porém, Bobadilla recebeu um presente de Igor Henrique e chutou com categoria, de fora da área, para encobrir Ygor Vinhas. Em vantagem, o time são-paulino diminuiu o ritmo e jogou na velocidade de Ferreira, sem grande êxito. Defensivamente, não houve sustos.

Segundo tempo

O Netuno teve uma boa oportunidade logo aos dez minutos, quando Luan Dias invadiu a área e foi derrubado por Jandrei. Na sequência, Bruno Xavier fez o gol, mas o árbitro já havia assinalado a penalidade. Na cobrança, Bruno Mezenga bateu para fora. Aos 31, Juan marcou de cabeça após ótimo cruzamento de Moreira. Foi o primeiro gol dele na temporada. Ao conseguir manter o Água Santa no campo de defesa, o São Paulo se manteve tranquilo na partida. Assim, ainda deu tempo para Alan Franco se antecipar na primeira trave e fazer o terceiro após Nikão cobrar falta.

SÃO PAULO 3X0 ÁGUA SANTA

Campeonato Paulista – 6ª rodada

Data e horário: 07/02/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Morumbis, São Paulo (SP)

Público: 36.456 presentes

Renda: R$ 1.422.649,00

SÃO PAULO: Jandrei; João Moreira, Ferraresi, Alan Franco e Patryck (Welington, 25?/2ºT); Luiz Gustavo, Bobadila, Alisson (Juan, 8?/2ºT) e Galoppo (Luciano, 25?/2ºT); Ferreira (Nikão, 9?/2ºT) e Erick (William Gomes, 40?/2ºT). Técnico: Thiago Carpini.

ÁGUA SANTA: Ygor Vinhas; Alex Silva, Wálber, Jhonnathan e Gabriel Inocêncio; Igor Henrique, Luan Dias, Thiaguinho (Cristiano, 28?/2ºT) e Bruno Xavier (Jael, 28?/2ºT); Keké (Rafael Oller, 14?/2ºT) e Bruno Mezenga (Júnior Todinho, 20?/2ºT). Técnico: Bruno Pivetti.

Gols: Bobadilla, aos 9?/1ºT (1-0); Juan, 31?/2ºT (2-0); Alan Franco, 41?/2ºT (3-0)

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Italo Magno de Paula Andrade

VAR: Marcio Henrique de Gois

Cartões amarelos: Alisosn (SAO); Gabriel Inocêncio (AGS)

