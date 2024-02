Internacional vence Santa Cruz-RS e segue na cola do Grêmio

Inter jogou bem para obter novo resultado - (crédito: FOTO: Divulgação/Internacional) Jogada10 Jogada10

Na noite desta quarta-feira (7), o Internacional derrotou o Santa Cruz-RS por 2 a 0, fora de casa, pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho. Dessa forma, o Colorado chegou aos 13 pontos e permanece na vice-liderança, atrás apenas do Grêmio, que tem dois pontos a mais. Os gols que decidiram a partida, no Estádio dos Plátanos, saíram ainda no primeiro tempo, por Bruno Henrique e Enner Valencia.

Primeiro tempo

A abertura do placar saiu logo aos nove minutos, quando Robert Renan carregou a bola a partir da zaga e enfiou para Bruno Henrique, que chutou e fez 1 a 0 em favor do Colorado. Superior no jogo, o time de Porto Alegre permaneceu ofensivo e criando as melhores oportunidades. Por outro lado, o Santa Cruz-RS mal conseguia passar do meio-campo, algo do qual o Internacional se aproveitou. Aos 40 minutos, Bruno Henrique lançou bola perfeita para Enner Valencia, que entrou na área, driblou o veteraníssimo Marcelo Pitol e tocou para fazer 2 a 0.

Segundo tempo

Já na segunda etapa, a equipe da casa melhorou um pouco e começou ameaçando num chute de Rickelmy, que passou perto da trave. Pouco depois, foi a vez de Hugo Almeida chutar com perigo à meta de Anthoni. Mas o Inter também teve suas oportunidades de aumentar, em bela jogada de Wanderson, que driblou toda a defesa adversária, mas pegou mal. Pouco depois, Bruno Henrique obrigou Marcelo Pitol a fazer boa defesa, após boa jogada pela direita. E a vitória só não virou goleada porque Valencia perdeu duas ótimas chances. A primeira, em chute que Pitol defendeu; a outra foi ao tentar tocar na saída do goleiro, mas bateu para fora.

Mas os gols perdidos não se resumiram ao equatoriano. Lucas Alario também perdeu pelo menos duas chances, uma delas após grande cruzamento do também argentino De Pena. Até Luiz Adriano, que entrou no final, teve sua oportunidade de marcar, mas também falhou. O Santa Cruz só chegou no finalzinho, em cabeçada de Jefferson, para fora.

SANTA CRUZ-RS 0x2 INTERNACIONAL

Sexta rodada do Campeonato Gaúcho

Data e horário: 7/2/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio dos Plátanos, em Santa Cruz do Sul (RS)

Árbitro: Anderson Daronco

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Claiton Timm

SANTA CRUZ-RS: Marcelo Pitol; Kevlin (Tairone, 29’/2ºT), Jefferson, Thiago Sales e David Luís; Amaral, Márcio Jonatan (Daniel Pereira, 36’/1ºT), Netto (Rickelmy, intervalo) e Rafael Mineiro (Jackson, 20’/1ºT); Pablo e Hugo Almeida (Jean Lucca, 23’/2ºT). Técnico: Paulo Henrique Marques.

INTERNACIONAL: Anthoni; Bustos, Mercado, Robert Renan e Renê; Bruno Henrique (De Pena, 23’/2ºT), Aránguiz e Alan Patrick (Rômulo, 34’/2ºT); Lucca (Alario, 23’/2ºT), Valencia (Luiz Adriano, 34’/2ºT) e Wanderson. Técnico: Eduardo Coudet.

Cartões amarelos: Amaral (SCR); Alan Patrick, Robert Renan (INT)

Gols: Bruno Henrique, 9’/1ºT (0-1); Valencia, 40’/1ºT (0-2)

