Cerrado vence mais uma e Brasília perde em noite oposta para os candangos

Em visitas distintas ao Sul do país, os times candangos tiveram noites com fins opostos pelo NBB nesta quarta-feira (7/2). Em nova boa performance, o Cerrado dominou no último quarto e venceu o Caxias por 72 x 86, resultado suficiente para subir até a 16ª posição e entrar na zona de classificação aos playoffs. Já o Brasília repetiu os problemas já apresentados ao longo da temporada e perdeu mais uma, desta vez para o União Corinthians, permanecendo na vice-lanterna do campeonato.

Vencedor do dia, o Cerrado teve como destaque a dupla Gui Santos e Daniel Von Vaydin, que somaram para 45 pontos, com 23 e 22, respectivamente. Gui, inclusive, foi o cara do último quarto, quando anotou 13 pontos no período e liderou os candangos para vencerem a parcial por 18 x 30, o suficiente para garantir o resultado.

O triunfo fora de casa contra um adversário direto recoloca a equipe no páreo por playoffs. No momento, os brasilienses estão com sete vitórias, mesmo número de Caxias e União Corinthians, um a mais que o Botafogo.

Em Santa Cruz do Sul, o Brasília segue justificando a estatística de ser o pior ataque e a pior defesa da liga, além de ser o time que menos pega rebotes e dá assistências. Nas cordas desde o intervalo, quando já perdia por 42 x 25, o time comandado pelo técnico Dedé Barbosa teve uma atuação apagada de Thomas Cooper. Terceiro maior cestinha do NBB na temporada, o estadunidense anotou apenas 7 pontos.

O Brasília segue no Sul para um novo compromisso, agora contra o Caxias, na sexta-feira (9/2), às 20h, no Sesi. Já o Cerrado retorna para a capital federal, onde recebe o Flamengo depois do Carnaval, em 15 de fevereiro, às 19h, na Asceb. O confronto contra o rubro-negro terá transmissão no YouTube e no Canal Goat.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima