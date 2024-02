Léo Pereira decide o clássico e diz que apelido dá sorte

Influencer Karoline Lime esteve no Maracanã e viu namorado Léo Pereira decidir o clássico - Foto: Lucas Bayer - (crédito: Foto: Lucas Bayer) Jogada10 Jogada10

O Flamengo venceu o Botafogo por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (7), pelo Campeonato Carioca. O gol da vitória, marcado nos acréscimos do segundo tempo, foi do zagueiro Léo Pereira. Ou seria ‘Karolino’? Em boa fase, o zagueiro, que recentemente assumiu o namoro com a influencer Karoline Lima, brincou com o apelido na saída do campo e disse que não se importa.

“Pode continuar, está dando sorte. Estou feliz, leve, tanto dentro de campo quanto fora. Me sinto bem e isso reflete nos jogos. E o apelido pegou, não tenho o que fazer”, comentou, entre sorrisos.

Léo Pereira exalta sistema defensivo

A brincadeira começou, aliás, com a própria torcida do Flamengo. Por conta das boas atuações e, agora, dois gols marcados em 2024, os torcedores, desse modo, passaram a creditar o momento do zagueiro ao fato de estar namorando a influenciadora.

Ao comentar sobre a partida, contudo, Léo disse que também teve o que comemorar em campo além do gol nos acréscimos: “Novamente fomos bem defensivamente. Não sofremos gols. Isso é importante. E hoje ainda fui abençoado e marquei mais um. Estou feliz, pude ajudar a equipe”.

O Flamengo, por fim, volta a campo no sábado de carnaval (10), às 16h, no Maracanã, para enfrentar o Volta Redonda.

