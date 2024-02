Bobadilla se diz feliz com primeiro gol e elogia elenco do São Paulo

Bobadilla fez grande partida no Morumbis - (crédito: Foto: Rubens Chiri/São Paulo) Jogada10 Jogada10

Melhor em campo na vitória do São Paulo sobre o Água Santa, o volante Damián Bobadilla celebrou o resultado. Autor do gol que abriu a vitória, o paraguaio elogiou a profundidade do elenco, que, afinal, entrou em campo bem modificado.

“É por isso que um elenco profissional tem 28 jogadores, para que o treinador possa escolher o melhor time. Hoje os que tiveram oportunidade mostraram que estão preparados para quando necessário. Estou muito feliz pela vitória e acho que temos um elenco muito bom”, disse o jogador na saída do gramado.

O jogador de 22 anos, que chegou ao clube nesta temporada, disse ainda que é importante seguir pontuando. Aliás, o time do Morumbi está invicto ainda na temporada 2024.

“A gente tem muitos objetivos, e vencer sempre é um deles. Ainda mais quando estamos jogando em casa. Vamos tentar seguir fazendo isso”, finalizou.

O São Paulo volta a campo no sábado, mais uma vez pelo Paulistão, contra a Ponte Preta. A partida acontecerá no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, às 18h (de Brasília). Neste momento, o Tricolor lidera o Grupo D do torneio com 13 pontos, mas ainda com um jogo a menos.

