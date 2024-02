Bahia faz muitas mudanças, mas goleia Itabuna e lidera o Estadual

Bahia faz a festa da torcida na Fonte Nova com mais um triunfo - (crédito: Foto: Reprodução/Bahia) Jogada10 Jogada10

O Bahia fez mais uma vítima e segue de vento em popa em 2024 com cinco triunfos consecutrivos. Na noite desta quarta-feira (8), o Esquadrão teve nove mexidas entre os titulares e aplicou goleada por 5 a 0 sobre o Itabuna, na Arena Fonte Nova. Dos que jogaram na rodada passada, somente Caio Alexandre e Jean Lucas entraram em campo pela sexta rodada do Campeonato Baiano.

O principal destaque ficou por conta do volante Yago Felipe que, além da grande atuação, anotou um golaço de falta. Ele ainda voltou a balançar na segunda etapa.

Com o resultado, o Tricolor permanece na dianteira do Campeonato Baiano, com 13 pontos, dois a mais que o vice-líder Juazeirense. Por outro lado, o Itabuna estaciona nos seis pontos, na oitava colocação, e tem ameaça de rebaixamento.

O jogo

Apesar do placar final elástico, o Bahia não teve facilidade até a metade da primeira etapa. Entretanto, o lindo gol de falta de Yago Felipe, aos 26 minutos, inaugurou o placar. Rafael Ratão, em cabeceio, carimbou o travessão. Até que no segundo tempo, o time da casa disparou a balançar a rede ao pressionar o adversário.

Jean Lucas teve três oportunidades antes de Ceni promover as entradas de Thaciano e Cauly. O time aumentou ainda mais a intensidade e anotou o segundo gol, de novo com Yago após boa jogada de Cicinho, aos 17. No minuto seguinte, Ademir anotou por cobertura após lançamento de Caio Alexandre. Depois disso, Biel substituiu Everaldo e deixou no capricho para Cauly desencantar. O quinto e último gol da noite, já na reta final da partida, saiu da cabeça de Gabriel Xavier, de cabeça, após escanteio de Luciano Juba.

