Tite diz que Flamengo dominou o Botafogo no segundo tempo

Domínio e controle total no segundo tempo. Por esse motivo, o técnico do Flamengo, Tite, discordou de quem considerou injusta a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, nesta quarta-feira (7), no Maracanã. Pela sétima rodada do Campeonato Carioca, o Flamengo conseguiu a vantagem no placar apenas nos acréscimos do segundo tempo. Entretanto, para o treinador, o fez quando já merecia os três pontos.

“Equipe teve domínio e controle total do jogo no seundo tempo. Desse modo, mereceu vencer. No primeiro tempo o Botafogo ainda teve alguns momentos. Pela qualidade, pela boa equipe, pelo técnico que tem. Fizeram a jogada de velocidade puxada de contra-ataque. Mesmo assim, neutralizada”, analisou.

Concentração foi o ponto alto do Flamengo para Tite

Ainda de acordo com o treinador, um dos grandes méritos da equipe nesta quarta-feira foi manter a concentração durante todo o clássico.

“Persistência, resiliência, ir até o fim. Essas palavras são fáceis de dizer, mas muito difíceis de se executar em campo. Tivemos um nível de concentração alto. E a entrada de atletas ajudou a proporcionar a vitória”, destacou.

Ao comentar as substituições ao longo do jogo, o técnico explicou que algumas delas já estavam programadas. Além disso, tornou a falar sobre a disputa de posições no elenco.

“Já era certo que sairiam o Nico (De la Cruz) e o Varela. Não há teste entre Wesley e Varela. Não há com jogadores desse nível. Sou um treinador tenho muito carinho pelo lado humano. Preciso escolher um para jogar e tenho um respeito muito grande por eles. Jogamos dois clássicos em quatro dias. A exigência mental é muito grande”, ponderou.

