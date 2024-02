Tiago Nunes reclama de falta de atenção no gol do Flamengo

Tiago Nunes elogiou estreia de Luiz Henrique e disse ver margem de crescimento para o atacante - Foto: Vítor Silva/Botafogo - (crédito: Foto: Vítor Silva/Botafogo) Jogada10 Jogada10

O técnico do Botafogo, Tiago Nunes, analisou a derrota por 1 a 0 para o Flamengo no Maracanã, nesta quarta-feira (7), pelo Campeonato Carioca, dividindo sua avaliação em duas partes. Por um lado, ele destacou a estreia de Luiz Henrique e elogiou o desempenho da equipe. No entanto, criticou a fragilidade em sofrer mais um gol de bola parada.

“Apesar de o gol influenciar nas avaliações, não vou considerar esse erro no último minuto para julgar todo o trabalho desenvolvido por quase 100 minutos. Antes de tudo, taticamente fizemos uma partida muito equilibrada. Todavia, é vazio repetir os argumentos para justificar esse detalhe do gol no final. Foi um gol de bola parada hoje, assim como contra o Nova Iguaçu, em que falta atenção e concentração”, afirmou o treinador alvinegro.

Avaliação geral de Tiago é positiva

Tiago Nunes elogiou o grupo, principalmente por enfrentar um time que disse considerar forte. Por conta disso, o treinador afimou que vê o adversário disputando todos os títulos em 2024.

“Fizemos um jogo muito bom dentro do contexto do adversário. Da preparação, da época do ano e do processo de transformação do time ao longo dos dias. Enfrentamos uma equipe que inegavelmente está mais avançada que a nossa nesse processo. Tem uma sequência muito maior com os mesmos jogadores e o mesmo treinador. Falamos muito em justiça no futebol. Hoje, era um jogo que, minimamente, deveria ter terminado em empate. A única chance que o Flamengo teve, marcou gol.”

Sobre a estreia de Luiz Henrique, Tiago Nunes mencionou que ele teve apenas uma atividade com o grupo e praticamente jogou um dia após sua chegada. Apesar disso, viu pontos positivos, tanto na criatividade no ataque quanto na contribuição defensiva.

“Preciso considerar que ele chegou há dois dias. E ainda teve diversas atividades para um jogador de sua magnitude, como compromissos de marketing e coletivas. Além disso, ainda não se adaptou completamente ao fuso horário. Desse modo, sua estreia foi muito boa. Ele teve apenas um treino com os novos companheiros e ainda não sabia o nome de todos os jogadores. Foi muito promissor e há margem para crescimento.”

O Botafogo terá uma semana sem jogos durante a pausa do Estadual para o Carnaval e retornará às partidas na quarta-feira de cinzas contra o Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira, às 19h.

