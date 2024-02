Tite analisa disputa entre Pedro e Gabigol: ‘São grandes atletas’

Tite analisa disputa entre atacantes no Flamengo - (crédito: Foto: Gilvan de Souza / CRF) Jogada10 Jogada10

Depois da vitória em cima do Botafogo por 1 a 0 no Maracanã, Tite fez uma análise da disputa entre Pedro e Gabigol no Flamengo. Os dois atuaram juntos e fizeram história em 2022, mas atualmente competem por uma vaga no time titular.

Pedro x Gabigol

“A torcida deu apoio. Ela estava até um pouco impaciente pelo resultado. Temos que entender essa reação da torcida. Às vezes tocava uma bola de lado e ela reclamava aqui atrás do banco. Mas não dá para perder nossa consciência, que vai sair de qualquer jeito e fazer o gol. Por isso que falo para os atletas terem maturidade. Vai dando crédito. A titularidade é a sequência de jogos que dá. São os momentos de cada um. Pedro tem sido o goleador”, declarou Tite.

“No caso do Gabi, tem a possibilidade de usarmos, em algum momento estratégico, os dois desde o início. A gente já usou os dois (contra o Audax). Se o Arrasca, aventamos a possibilidade hoje, ele poderia não ter continuidade, a gente estava monitorando. E tinha a possibilidade de jogar ele (Gabigol). São dois grandes atletas”, completou Tite.

No segundo tempo do clássico, Gabriel Barbosa entrou na vaga de Pedro, gerando euforia nos flamenguistas presentes no Maracanã. O centroavante não estava conseguindo dar sequência nas jogadas e acabou sendo vaiado por parte da torcida. O camisa 10, por outro lado, se movimentou em campo, motivou os jogadores rubro-negros e deu uma linda assistência para Arrascaeta, que acabou sendo desarmado dentro da área. Nos acréscimos, Léo Pereira marcou um gol de cabeça e garantiu os três pontos no Campeonato Carioca.

Aliás, o Flamengo entra em campo no próximo sábado (10), diante do Volta Redonda, às 16h, no Maracanã, pela sétima rodada da Taça Guanabara. A equipe rubro-negra está na segunda colocação do Carioca, com 12 pontos conquistados.

