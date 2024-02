Orlando City avança pela contratação do atacante Luis Muriel

Luis Muriel defende o clube italiano desde 2019 - (crédito: Foto: Isabella Bonotto/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Orlando City se posiciona como equipe próxima de fazer uma considerável movimentação para reforçar o seu sistema ofensivo. Movimentação essa, aliás, restando pouco mais de duas semanas para o início da temporada regular da Major League Soccer (MLS).

Veículos como a ‘Sky Sports‘ e também o jornalista italiano Fabrizio Romano dão conta de que o clube da Flórida está em tratativas avançadas com o colombiano Luis Muriel. Nome esse que, desde 2019, defende as cores da Atalanta (Itália).

Burocraticamente falando, uma estratégia de menor custo seria investir na assinatura de pré-contrato com Muriel, já que o mesmo tem o fim de seu acordo com os italianos em junho deste ano. Todavia, a urgência do Orlando City é tamanha que o mesmo está disposto a fazer um investimento para tê-lo em caráter imediato.

Diante desse cenário, o valor tratado como de proposta dos norte-americanos seria de um milhão de euros. Algo que, na cotação de momento, seria o equivalente a R$ 5,3 milhões.

Além das condições indicarem algo favorável a Atalanta, o próprio Luis Muriel gostou da proposta e está disposto a retornar ao continente americano após 14 anos. Isso porque suas últimas atuações por aqui ocorreram com o Deportivo Cali, em 2010, clube onde foi revelado.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.